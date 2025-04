fot. Fotolia

Dlaczego warto ćwiczyć mózg?



Mózg przeciętnej osoby waży średnio od 1,3 kg do 1,4 kg. Jego waga uzależniona jest od płci oraz wieku człowieka. Pomimo tego, że mózg stanowi ok. 2% naszego ciała, jego aktywność zużywa energię 10 razy szybciej niż pozostałe narządy, dlatego nie bez powodu mówi się, że umysł to najważniejszy z „mięśni” ciała.

W związku z tym warto skupić się na jego treningu. Dzięki ćwiczeniom umysłu zwiększamy sprawność mózgu na co dzień, ale również w przyszłości. Trening mózgu to inwestycja, która jest nieocenioną wartością na wypadek problemów z koncentracją czy pamięcią, które czasem towarzyszą chorobom przewlekłym i są dużym obciążeniem dla pacjenta.

Badania pokazują, że aż 32% chorych na stwardnienie rozsiane (SM) twierdzi, że trudności w koncentracji oraz zapamiętywaniu są najbardziej uciążliwym objawem ich choroby.

Regularny trening i jego zalety



– Ćwiczenia umysłu są równie ważne dla naszego zdrowia co ćwiczenia fizyczne – mówi neuropsycholog mgr Ewa Paprot, ekspert portalu sm24.pl. – Należy również pamiętać, że na sprawność pamięci oraz elastyczność naszego umysłu niekorzystny wpływ może mieć nie tylko zaawansowany wiek, ale i choroby neurologiczne, na przykład stwardnienie rozsiane. W SM problemy z koncentracją uwagi oraz trudności w zapamiętywaniu nowych informacji są następstwem uszkodzenia mózgu obejmującego rejony regulujące funkcje poznawcze. Zawsze warto regularnie trenować umysł, co powoduje zwiększanie zasobów poznawczych, a w przypadku chorób neurodegeneracyjnych – opóźnia pogłębianie się trudności. Ważna jest aktywność poznawcza, angażowanie się w życie społeczne i towarzyskie, warto również rozwiązywać łamigłówki, krzyżówki czy wykonywać ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację uwagi. Należy jednak pamiętać, że kiedy pojawią się niepokojące objawy, należy skonsultować się z neuropsychologiem, który zaproponuje specjalistyczną terapię lub wskaże najskuteczniejsze techniki kompensujące narastające w przebiegu choroby trudności poznawcze.

Co jeszcze możemy zrobić dla naszego mózgu?



Co jeszcze warto robić, aby wzmocnić pracę umysłu? Jak najlepiej wykorzystać jego możliwości? Jak zapobiec ewentualnym problemom z pamięcią w przyszłości?

Jeżeli problemy z pamięcią powtarzają się, warto stosować uniwersalne metody wspierania pamięci, np. robienie notatek oraz umieszczanie ich w najbardziej widocznych miejscach .

. Jeśli masz problem z koncentracją, ważne jest, abyś znalazł czynniki, które odwracają twoją uwagę . Podczas wykonywania konkretnego zadania spróbuj wyeliminować bodźce, które mogą rozproszyć uwagę. Weź pod uwagę wyciszenie telefonu, zamknięcie maili czy wyłączenie telewizora. Postaraj się wyciszyć i skupić na wykonywanej aktualnie czynności. Jeżeli twoja uwaga rozproszy się, podziel pracę na etapy, do których po ponownym skoncentrowaniu się będziesz mógł wrócić.

. Podczas wykonywania konkretnego zadania spróbuj wyeliminować bodźce, które mogą rozproszyć uwagę. Weź pod uwagę wyciszenie telefonu, zamknięcie maili czy wyłączenie telewizora. Postaraj się wyciszyć i skupić na wykonywanej aktualnie czynności. Jeżeli twoja uwaga rozproszy się, podziel pracę na etapy, do których po ponownym skoncentrowaniu się będziesz mógł wrócić. Ćwicz umysł korzystając z gier poznawczych . Układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek czy też gry takie jak memory, sudoku, scrabble pomagają w ćwiczeniu funkcji poznawczych. Gry tego typu znajdziesz na portalu sm24.pl w zakładce „Ćwicz z nami eSeMowcami”(http://sm24.pl/cwicz-z-nami-esemowcami/cwiczenia-i-gry-poznawcze/sudoku/).

. Układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek czy też gry takie jak memory, sudoku, scrabble pomagają w ćwiczeniu funkcji poznawczych. Gry tego typu znajdziesz na portalu sm24.pl w zakładce „Ćwicz z nami eSeMowcami”(http://sm24.pl/cwicz-z-nami-esemowcami/cwiczenia-i-gry-poznawcze/sudoku/). Aby nie rozleniwiać umysłu, zrezygnuj z korzystania z kalkulatora . Postaraj się liczyć samodzielnie w pamięci przynajmniej te równania, z którymi nie powinieneś mieć żadnego problemu. Warto również uczyć się na pamięć krótkich wierszyków. Ich powtarzanie znacznie wpłynie na poprawę pamięci.

. Postaraj się liczyć samodzielnie w pamięci przynajmniej te równania, z którymi nie powinieneś mieć żadnego problemu. Warto również uczyć się na pamięć krótkich wierszyków. Ich powtarzanie znacznie wpłynie na poprawę pamięci. Jeśli nie masz kłopotów z pamięcią, przełam rutynę. Raz na jakiś czas warto zmienić swoje drobne przyzwyczajenia. Wybierz inną drogę do pracy, zmień kolejność wykonywanych rano czynności , możliwości jest wiele. Dzięki temu zabiegowi w mózgu powstaną nowe połączenia między neuronami, co korzystnie wpłynie na rozwój naszego umysłu.

, możliwości jest wiele. Dzięki temu zabiegowi w mózgu powstaną nowe połączenia między neuronami, co korzystnie wpłynie na rozwój naszego umysłu. Pamiętaj, aby ćwiczyć nie tylko umysł, ale i ciało. Większość z nas wie, że dbając o oba obszary organizmu, osiągnie najlepsze rezultaty w podwyższeniu jakości życia.

Jeżeli dostrzegasz u siebie niepokojące zaburzenia funkcji poznawczych koniecznie skonsultuj się z lekarzem, może to być sygnał poważniejszego schorzenia.

