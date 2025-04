fot. Fotolia

Posiadanie stomii nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń i gimnastykowania się, nie wyklucza też powrotu do takiej sprawności fizycznej, jaka miałeś przed operacją. Przeciętny okres rekonwalescencji trwa około 3 miesiące. Po tym czasie nie ma przeciwwskazań byś wrócił do wcześniejszej aktywności fizycznej, chociaż powrót ten zależy od ogólnych warunków twojego zdrowia i powodów dla których przeprowadzono u ciebie operację wyłonienia stomii.

Pierwsze dni



Po powrocie do domu możesz czuć się zmęczony. Nie przemęczaj się i pamiętaj, by wsłuchiwać się w głos swojego ciała. Nie próbuj robić zbyt dużo, lepiej rób mniej, ale za to systematycznie.

Rodzaje ćwiczeń/aktywności fizycznej



Podnoszenie/dźwiganie



Podnosić cięższe rzeczy możesz dopiero 12 tygodni po operacji. Systematycznie zwiększaj swoja aktywność fizyczną: wiele czynności domowych możesz wykonywać, siedząc (prasowanie, zmywanie). Unikaj naciągania mięśni, np. sięgając do wysoko zawieszonych szafek. Raczej przesuwaj meble niż je podnoś. Nie noś ciężkich zakupów – lepiej podzielić je na dwie torby niż nosić w jednej, pozwoli to na równomierne rozłożenie ciężaru. W pierwszych tygodniach nie podnoś nic cięższego niż pełen czajnik wody. W pierwszych 12 tygodniach nie odkurzaj. Jeśli musisz podnieść cos ciężkiego, ugnij nogi w kolanach, a podnoszona rzecz trzymaj blisko ciała. Jeśli musisz podnosić ciężkie rzeczy, lepiej załóż zabezpieczający pas stomijny.

Ćwiczenie mięśni brzucha



W wyniku przeprowadzonej u ciebie operacji twoje mięsnie brzucha uległy osłabieniu. Może to doprowadzić do powstania przepukliny.

Bardzo ważne jest byś po powrocie do domu kontynuował ćwiczenia, które wykonywałeś w szpitalu wspólnie z fizjoterapeutą. Ćwiczenia te są bowiem dostosowane do twojego wieku i ogólnej sprawności. Możesz tez uprawiać jogę, Tai Chi czy Pilates – są to delikatne nieobciążające formy ćwiczeń.

Pamiętaj – plan ćwiczeń zawsze możesz skonsultować ze swoim chirurgiem lub lekarzem pierwszego kontaktu. Przerwij ćwiczenia jeśli cos cię boli!

Spacerowanie



Spacer jest doskonałą formą ćwiczeń. W pierwszym okresie możesz chodzić na krótkie spacery. Nie przesadzaj ze zbyt długimi spacerami – pamiętaj, ze zawsze musisz wrócić do domu. Jeśli poczujesz się lepiej, spróbuj spacerować około 30 minut dziennie. Spacery również pomogą ci wzmocnić mięsnie brzucha.

Prowadzenie samochodu



Decyzje o prowadzeniu samochodu skonsultuj ze swoim lekarzem/pielęgniarką lub chirurgiem. Możesz sprawdzić, czy jesteś gotowy do prowadzenia auta, jeśli potrafisz zaciągnąć hamulec ręczny, nie czując bólu mięśni brzucha. Najwcześniej po 6 tygodniach możesz podjąć taka próbę.

Kolejnym problemem mogą być pasy bezpieczeństwa. Od lekarza możesz otrzymać specjalne zaświadczenie, które pozwoli ci prowadzić samochód bez zapinania pasów. Rekomendujemy jednak zapinanie pasów, gdyż mogą one uchronić cię przed poważnymi konsekwencjami wypadku samochodowego, który zawsze może się zdarzyć.

Jeśli jednak pasy uciskają twoja stomię, w dobrych sklepach motoryzacyjnych możesz kupić specjalny adapter do pasów bezpieczeństwa, który zabezpieczy twoja stomię, a tobie zagwarantuje bezpieczeństwo.

Praca w ogródku



Przez pierwsze 3 miesiące po operacji powstrzymaj się od podejmowania jakichkolwiek prac w ogródku. Nie powinieneś kopać ani kosić trawy. Jeśli chcesz pielić grządki, powinieneś to robić na klęcząco. Dla zabezpieczenia mięśni brzucha do takich prac powinieneś zakładać specjalna bieliznę dla pacjentów ze stomią i pas stomijny.

Pływanie



Pływanie jest doskonałym ćwiczeniem, które poprawia sprawność całego ciała. Wszystkie ćwiczenia wykonywane w wodzie, np. aqua aerobik, pozwolą ci w bezpieczny sposób wrócić do formy fizycznej jaka miałeś przed operacja.

Ważną kwestia są stroje kąpielowe. Dla mężczyzn doskonałe mogą być spodenki kąpielowe z wysokim stanem, a dla pań wzorzyste kostiumy kąpielowe, które zamaskują worek stomijny i zapewnią pełną dyskrecję. Osoby z kolostomią zamiast zwykłego worka mogą używać mini capów.

Uprawianie sportu



Jeśli planujesz aktywnie uprawiać sport, powinieneś swoją decyzję skonsultować ze swoją pielęgniarką stomijną. Prawdopodobnie konieczne będzie używanie specjalnej bielizny dla osób ze stomią i pasa stomijnego, jeśli wybierzesz sport kontaktowy.

Pamiętaj o tym, by w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego pić dostateczną ilość płynów, by zapobiec odwodnieniu organizmu.

Powrót do pracy



Twój powrót do pracy uzależniony jest od rodzaju pracy, którą wykonujesz. Powinieneś ten temat omówić ze swoim lekarzem w trakcie wizyty kontrolnej.

Jeśli Twoja praca wymaga podnoszenia/dźwigania, powinieneś wstrzymać się z powrotem do pracy przynajmniej 12 tygodni. Po powrocie stosuj specjalna bieliznę i pas stomijny. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, by powierzył ci lżejsze obowiązki.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące powrotu do formy po operacji, nie krępuj się i pamiętaj, ze o wszystko możesz zapytać swoja pielęgniarkę.

Ważne adresy

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO – jednym z głównych celów działalności Towarzystwa jest zapewnienie jak najlepszej jakości życia osobom ze stomia. Internetowa strona Towarzystwa zawiera informacje o strukturze i działaniach POL-ILKO oraz praktyczne wskazówki dotyczące zasad pielęgnacji stomii – www.polilko.pl Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych – www.ptps.pl – serwis przeznaczony jest głównie dla pielęgniarek, ale również pacjenci znajda w nim wiele interesujących informacji na temat stomii.

