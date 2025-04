Od dzieciństwa moja skóra usiana jest wieloma pieprzykami. Skąd mam wiedzieć, który z nich może być groźny?

Reklama

Porada dermatologa:

Najlepiej jest wybrać się do dermatologa, który zbada Panią i stwierdzi, czy jest powód do niepokoju. Lekarz zapewne w trakcie wizyty zapyta o choroby nowotworowe występujące w rodzinie, o oparzenia słoneczne, których doznała Pani w dzieciństwie itp. Następnie obejrzy skórę za pomocą dermatoskopu – specjalnego urządzenia optycznego, które dokładnie oświetla i powiększa znamię (10- lub 20-krotnie). Dzięki temu pozna budowę zmian barwnikowych. Osoby z dużą liczbą znamion powinny być pod stałą opieką dermatologa, który będzie je kontrolował co 6–12 miesięcy. Lekarz może również zdecydować o częstszym badaniu, ponieważ zaniepokoi go np. stan niektórych zmian na skórze. Czasami może także podjąć decyzję o wycięciu i zbadaniu histopatologicznym danego znamienia.