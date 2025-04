Mój ginekolog powiedział, że powinnam robić cytologię co trzy lata. Ale słyszałam od koleżanek, że lepiej jest robić ją co roku. Jak jest naprawdę?

Na pytanie odpowiada ginekolog ginekolog-położnik Ewa Paszkiewicz

Badanie cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy powinna wykonywać każda kobieta po ukończeniu 25. roku życia co trzy lata. Jeżeli jednak lekarz tak zaleci, test powinien być wykonywany częściej – w grupach zwiększonego ryzyka nawet co 6 miesięcy. W przypadku młodszych kobiet, badanie cytologiczne jest zalecane, gdy rozpoczynają one współżycie seksualne lub istnieją dodatkowe wskazania medyczne. Częstotliwość cytologii zależy też za każdym razem od indywidualnej sytuacji pacjentki, np. od tego, czy pojawiły się zmiany na szyjce macicy oraz jakiego są rodzaju. Warto zatem polegać na opinii lekarza i zgodnie z jego zaleceniami poddawać się badaniu.