Czy jesteś szczęśliwcem, którego nie boli głowa?

Ból głowy jest określany to jedna z najczęstszych dolegliwości, która dosięga człowieka. Dane szacunkowe wykazują, że aż jedna na trzy osoby doświadcza podczas swojego życia dokuczliwego bólu głowy. Natomiast w innych badaniach oszacowano, że ból głowy dotyka przynajmniej raz w życiu 90% mężczyzn i 95% kobiet, więc szczęśliwcem jest ten, kto może powiedzieć, że nigdy w życiu nie doświadczył tego przykrego uczucia.

Wśród pierwotnych bólów głowy (niespowodowanych inną chorobą) zdecydowanie najczęściej występuje migrena oraz ból głowy typu napięciowego. Zatokowy ból głowy należy natomiast do wtórnych bólów głowy, tzn. takich, gdzie ból głowy jest objawem, a nie chorobą samą w sobie.

Do tej grupy zaliczamy również: pourazowe bóle głowy, bóle głowy związane z chorobami naczyniowymi, z działaniem substancji chemicznych, z chorobami w obrębie szyi, oczu, uszu, nosa i zębów i inne.

Epidemiologia zapalenia zatok

Określanie dokładnej częstości zapalenia zatok przynosowych do dziś stanowi trudność, chociażby z takiego względu, iż nadal nie ma jednoznacznej definicji i kryteriów rozpoznawania tej jednostki chorobowej. Niemniej jednak szacuje się, że w USA problem ten dotyka od 10 do około 35% populacji.

W zależności od czasu trwania choroby wyróżnia się ostre i przewlekłe zapalenie zatok.

Zapalenie przewlekłe zatok jest rozpoznawane, gdy trwa powyżej 3 miesięcy i najczęściej jest konsekwencją ostrego zapalenia zatok w połączeniu z wystąpieniem czynników predysponujących, np. obniżoną odpornością, atopią czy też nieprawidłowościami anatomicznymi (m.in. krzywą przegrodą nosową).

Rozróżnia się również podostre zapalenie zatok w przypadku, gdy objawy choroby utrzymują się od 30 do 120 dni, często pomimo zastosowania kilku antybiotykoterapii. Natomiast u dzieci można rozpoznać tę postać, gdy wystąpi 3 lub więcej epizodów ostrego zapalenia zatok w ciągu roku.

Podsumowanie

Można powiedzieć, iż ból zatokowy głowy wiąże się praktycznie z każdym przypadkiem ostrego zapalenia zatok. Jest wtedy jednym z najbardziej charakterystycznych objawów, najszybciej naprowadzających lekarza na postawienie prawidłowej diagnozy. Inaczej natomiast jest w przewlekłym zapaleniu zatok, gdzie ból głowy zazwyczaj jest niecharakterystyczny lub w ogóle nie występuje. Coraz częściej pojawiają się poglądy, iż wystąpienie bólu głowy w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok świadczy o nawrocie fazy ostrej.

