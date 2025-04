Budowa aparatu głosowego



By zrozumieć, w jaki sposób można zaradzić swoim problemom głosowym, należy wiedzieć jak zbudowany jest aparat artykulacyjny. Narządy mowy dzieli się na 3 zasadnicze grupy:

Reklama

aparat oddechowy - płuca, oskrzela i tchawica, wytwarzają strumień powietrza konieczny do powstania dźwięku,

aparat fonacyjny - krtań, która strumień powietrza przetwarza w dźwięk,

aparat artykulacyjny - jamy: ustna, gardłowa i nosowa, które formują głos.

By głos brzmiał zdrowo i nie męczył się, wszystkie narządy aparatu głosowego powinny funkcjonować prawidłowo.

Higiena głosu



Właściwe brzmienie głosu uzależnione jest od wielu czynników. Jego barwa zmienia się w zależności od stanu emocjonalnego i nerwowego człowieka. Sytuacje stresowe powodują napięcia mięśni krtani i aparatu mownego, dlatego ważne jest stosowanie technik relaksacyjnych.

Na przeszkodzie sprawnemu operowaniu głosem stają także różne infekcje, które doprowadzają do niedrożności toru oddechowego i zmniejszenia produkcji energii, przeznaczonej na kształtowanie dźwięku.

Należy unikać przeziębień i chorób przenoszonych drogą kropelkową, a także wystrzegać się przegrzewania szyi, narządów głosu i gardła.

Zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, w których się przebywa, także korzystnie wpływa na sprawności głosowe. Najkorzystniejszą temperaturą pomieszczeń jest 18 – 20˚C w dzień, a 15 – 17 w nocy.

Ważne jest, by nie narażać aparatu artykulacyjnego na gwałtowne zmiany temperatury w otoczeniu, zwłaszcza w trakcie znacznych wysiłków głosowych. Dobrze jest zadbać o właściwą wilgotność powietrza, która wynosi 50% (nasycenie czystego i świeżego powietrza parą wodną).

Niezwykle istotne w procesie powstawania dźwięku jest oddychanie. Na jego jakość wpływa głębokość oddechu. Najbardziej pożądanym typem oddechu jest tzw. oddech przeponowy. Najprościej osiągnąć go poprzez świadome oddychanie prowadzące do wciągania powietrza do brzucha, a nie do klatki piersiowej (wtedy oddech jest płytki i szybki). W wypracowaniu oddechu przeponowego pomaga także szereg ćwiczeń oddechowych.

Czynniki szkodliwe dla głosu



Duży wpływ na warunki głosowe ma odpowiednia dieta. By utrzymać głos w dobrej kondycji należy:

unikać spożywania bardzo gorących i bardzo zimnych potraw i napojów, bardzo ostrych i słonych posiłków,

nadużywania napojów alkoholowych,

zrezygnować z palenia papierosów, cygar czy fajki.

Reklama

Długa praca głosem wynosząca od 6 do 7 godzin, jeśli jednak jest konieczna, to zaleca się popijanie w przerwach niegazowanej wody mineralnej o temperaturze pokojowej. Nic nie działa jednak po dłuższym wysiłku głosowym tak kojąco, jak milczenie.

Dowiedz się więcej: Dlaczego głos się starzeje?

Autor: Karolina Marciniak