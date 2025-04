Znaczenie badań cytologicznych

Jedną z najczęstszych chorób dotykających kobiet jest rak szyjki macicy. To jedna z tych chorób, którą dzięki profilaktyce – w tym wypadku badaniu cytologicznemu – można szybko wyeliminować, a na pewno szybko wyleczyć. Niestety, jak wynika statystyk, liczba badań cytologicznych spada. Może to dziwić, biorąc pod uwagę, że są one powszechnie dostępne, bezbolesne i niedrogie, a dodatkowo raz na trzy lata można je zrobić bezpłatnie w wyznaczonych przez NFZ placówkach. Październik jest miesiącem profilaktyki raka szyjki macicy, warto więc o tym stale przypominać.

ABC mikroflory pochwy

W profilaktyce chorób intymnych ważna jest również prawidłowa higiena miejsc intymnych. Aby o nią właściwie dbać, należy poznać budowę swojego ciała i dowiedzieć się, jakie są przyczyny infekcji intymnych.

W pochwie występują mikroorganizmy tworzące mikroflorę pochwy. Jednym z jej najważniejszych komponentów są bakterie z rodzaju Lactobacillus , które stanowią około 95% jej składu. Produkowany przez bakterie z rodzaju Lactobacillus kwas mlekowy jest odpowiedzialny za utrzymanie właściwego pH pochwy. Kwaśne środowisko, powstające dzięki obecności pałeczek kwasu mlekowego, ogranicza wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych. W pochwie zdrowej kobiety występuje duża ilość bakterii z rodzaju Lactobacillus – w jednym gramie wydzieliny z pochwy znajduje się 108-109 CFU bakterii, czyli od 100 milionów do 1 miliarda komórek.

Drobnoustroje chorobotwórcze

W pochwie zdrowych kobiet, obok bakterii Lactobacillus, występują również drobnoustroje potencjalnie chorobotwórcze. W warunkach naturalnych zachowany jest stan równowagi pomiędzy tymi drobnoustrojami a pałeczkami kwasu mlekowego. Zatem naturalna mikroflora pochwy stanowi swojego rodzaju barierę ochronną, a jej zaburzenie może skutkować powstaniem stanów zapalnych pochwy i rozwojem stanów chorobowych. Istnieje szereg czynników, które mogą prowadzić do zmniejszenia ilości pałeczek kwasu mlekowego w pochwie, a tym samym powodować infekcje dróg rodnych.

Czynniki zaburzające naturalną mikroflorę pochwy

Do głównych czynników zaburzających mikroflorę pochwy zaliczamy:

• antybiotykoterapię – antybiotyki niszczą nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale także dobroczynne pałeczki kwasu mlekowego. Sprawia to, że pH pochwy rośnie, co ułatwia namnażanie bakterii chorobotwórczych;

• wahanie poziomu hormonów, np. podczas ciąży, menstruacji, menopauzy, a także w wyniku stosowania antykoncepcji lub HTZ (hormonalnej terapii zastępczej),

• nieprawidłowe nawyki higieniczne, zarówno za małą dbałość o higienę, jak i nadmierną higienizację;

• częste zmiany partnerów seksualnych;

• stres, przemęczenie, osłabienie;

• zabiegi i operacje w obrębie układu moczowo-płciowego;

• częste podróże i związane z tym zmiany klimatu, wody, korzystanie z toalet publicznych;

• korzystanie z saun, jacuzzi, pływalni czy kąpielisk.

Prawidłowa higiena intymna

Jeśli obserwujesz u siebie predyspozycje do nawracających infekcji lub wiesz, że w danych sytuacjach jesteś na nie bardziej narażona, warto zadbać o profilaktykę i stosować preparaty zawierające pałeczki kwasu mlekowego.

Reakcja na powyższe czynniki to sprawa indywidualna. Niektóre kobiety są bardziej podatne na zaburzenia mikroflory pochwy, co objawia się nawracającymi uciążliwymi infekcjami. Dane statystyczne podają, że aż 75% kobiet przynajmniej raz w życiu przechodzi infekcję w obrębie okolic intymnych.

Prawidłowa higiena intymna

Drugą istotną kwestia jest właściwa higiena okolic intymnych. Aby mieć pewność, że dbasz właściwie o higienę, należy pamiętać o kilku prostych zasadach:

podmywać się „od przodu do tyłu” – zapobiega to przedostawaniu się bakterii od odbytu do sromu;

po umyciu należy dokładnie osuszyć okolice intymne, gdyż wilgoć i ciepło jest idealnym środowiskiem do rozwoju patogenów. Przy tej czynności również obowiązuje zasada „od przodu to tyłu”, idealnie, jeśli do tego celu przeznaczony jest specjalny ręcznik;

podmywać należy się ręką – nie gąbką! (gąbka często jest siedliskiem patogenów);

do podmywania lepszy jest bieżący strumień wody niż woda w wannie;

nie powinno podmywać się częściej niż dwa razy dziennie – wyjątkiem jest czas menstruacji oraz duże upławy. Zbyt częste podmywanie się, szczególnie silnymi środkami myjącymi, prowadzi do wyjałowienia naturalnej flory pochwy oraz nadmiernego przesuszenia naskórka. Dodatkowo perfumowane mydła lub płyny mogą prowadzić do reakcji uczuleniowych;

należy pamiętać, że częste noszenie obcisłych ubrań/majtek wykonanych ze sztucznych włókien utrudnia utrzymanie właściwej higieny; niewłaściwa garderoba może powodować otarcia i utrudniać prawidłowe oddychanie skórze;

podczas menstruacji należy pamiętać o częstej wymianie podpasek, tamponów, wkładek;

przy antykoncepcji lub stosowaniu HTZ warto profilaktycznie przyjmować produkty zawierające pałeczki kwasu mlekowego,

do depilacji okolic intymnych lepiej jest stosować specjalnie do tego przeznaczone kremy i woski niż zwykłą maszynkę.

na higienę intymną szczególnie powinny zwrócić kobiety w ciąży, które oprócz przestrzegania podstawowych zasad higieny powinny również zadbać o prawidłową dietę: najważniejsze jest unikanie nadmiernych ilości węglowodanów, a także kobiety w połogu .

