Jak na co dzień dbać o jądra?

Jądra są narządami niezwykle wrażliwymi. Nie tylko urazy mechaniczne, lecz także podwyższona temperatura, zła dieta, palenie tytoniu, czy nadużywanie alkoholu wpływają na nie niekorzystnie. Dlatego należy unikać czynników ryzyka i zrezygnować z używek, trzymania na kolanach rozgrzanego laptopa i długich wizyt w saunie. Trzeba zadbać o zdrowy tryb życia, m.in. zbilansowaną dietę i codzienną dawkę ruchu, chociażby w postaci spaceru.

Latem ważne jest używanie lekkiej odzieży i bielizny niekrępującej ruchu.

Kiedy warto zgłosić się do lekarza?

Podstawą diagnostyki jest samokontrola. Krótkie badanie wykonane pod prysznicem podczas codziennej toalety wystarczy, by zauważyć niepokojące zmiany. W takiej sytuacji wskazana jest konsultacja urologa. Wczesna diagnoza pozwala rozpoznać i leczyć chorobę (zwłaszcza nowotworową) w początkowych stadiach, co zwiększa szansę na wyleczenie i co się z tym wiąże, na zachowanie płodności. Dlatego ważne, by badać się regularnie i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsultować się ze specjalistą.

