Unikaj nadmiaru leków

Okazuje się, że leki uważane za bezpieczne i sprzedawane w wielu sklepach bez recepty, bardzo istotnie mogą wpływać na upośledzenie pracy nerek. Należą do nich tak zwane niesterydowe leki przeciwzapalne, których głównym przedstawicielem jest ibuprofen – występujący pojedynczo jako lek przeciwbólowy lub składnik preparatów złożonych, stosowanych w leczeniu grypy lub przeziębienia. Nadużywanie tych leków jest obecnie bardzo powszechne ze względu na ich łatwą dostępność. W szybki sposób może to prowadzić do upośledzenia czynności nerek, a nawet ich niewydolności, która wymaga postępowania nerkozastępczego (dializoterapii lub przeszczepu nerki). Okresowe przyjęcie takiej tabletki z powodu przeziębienia lub bólu głowy jest bezpieczne. Nie powinno się natomiast dopuścić do przewlekłego (codziennego) stosowania tych środków.

Inne preparaty farmakologiczne, uszkadzające nerki to leki przepisywane na receptę – niektóre antybiotyki oraz leki na nadciśnienie tętnicze (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny). Podobnie wpływają środki chemioterapeutyczne, stosowane w leczeniu nowotworów lub leczeniu poważnych schorzeń ogólnoustrojowych z autoagresji.

Zachowaj odpowiednią dietę

Rodzaj i ilość przyjmowanych pokarmów również ma wpływ na nerki. W ramach zachowań, służących ochronie nerek podstawą jest zachowanie umiaru – każda substancja przyjęta do organizmu musi zostać przetworzona, a jej uboczne produkty przemiany materii – wydalone, także z moczem. Nie wolno zatem dostarczać organizmowi nadmiaru substancji pokarmowych, by nie musiał on pracować zbyt intensywnie nad wydaleniem toksycznych metabolitów.

Oprócz ograniczania poszczególnych składników pokarmowych, ważna jest także dbałość o równowagę jonową tego, co jemy. Jony potasu, sodu, magnezu i wapnia powinny być przyjmowane w ilościach stosownych do zapotrzebowania organizmu, by nie przeciążać nerek, filtrujących krew i usuwających nadwyżkę jonową z moczem.

Badaj nerki!

Będąc u lekarza lub robiąc badania krwi, poproś o zbadanie czynności nerek. W tym celu służą określone oznaczenia, które mogą zostać wykonane w laboratorium przy okazji pobrania krwi z innego powodu. Do badania czynności nerek służą dwa główne parametry – poziom mocznika oraz kreatyniny. Warto także od czasu do czasu wykonać badanie ogólne moczu, które w przeciwieństwie do pobrania krwi jest zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne, a może pomóc wcześniej zdiagnozować lub wyleczyć chorobę nerek, która często rozwija się w sposób bezobjawowy.

