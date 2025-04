Niełatwo przyzwyczaić się do niej z dnia na dzień. Na początku może uciskać dziąsła, powodować zwiększone wydzielanie śliny i odruch wymiotny. Proces adaptacji do protezy trwa zwykle od kilku dni do kilku miesięcy. Bardzo ważna jest w tym czasie współpraca ze stomatologiem, który może tak dostosować protezę, żeby była wygodna. Od samego początku trzeba też dbać o swoje nowe zęby – nie wolno zapominać o prawidłowym czyszczeniu, pielęgnacji oraz odpowiednim przechowywaniu protezy.

Jak dbać o protezę? Ważna pielęgnacja

Na powierzchni protezy tworzy się płytka, która składa się m.in. z martwych komórek nabłonka i drobnoustrojów, które, jeśli ich nie usuwamy, nadmiernie się rozmnażają. Powoduje to brzydki zapach, z czasem może doprowadzić do stanów zapalnych dziąseł. Zagrożeniem dla naszego zdrowia i samopoczucia są również resztki pokarmowe, które pozostają w jamie ustnej. Mogą one przedostawać się między protezę a dziąsła i powodować bolesny ucisk.

Jak dbać o protezę? 4 proste zasady

Higiena protezy nieco różni się od higieny zębów naturalnych. Prawidłowa pielęgnacja nie jest trudna.

