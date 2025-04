Interwencja chirurgiczna jest często niezbędna w przypadku nowotworów ginekologicznych. Rany po tego typu operacjach, z uwagi na ich położenie, wymagają szczególnej higieny. Jak o nie dbać, by przyspieszyć okres gojenia i uniknąć ryzyka powikłań? Przeczytaj!

fot. Fotolia



Jak dbać o rany po operacjach ginekologicznych?

Ważne jest utrzymanie opatrunku na ranie aż do czasu całkowitego zagojenia się rany. Opatrunek musi być czysty, suchy, koniecznie zmieniany gdy jest wilgotny, zabrudzony, odklejony. W czasie zmiany opatrunku stosuje się specjalne preparaty do odkażania, dezynfekcji ran oraz jałowe opatrunki. Osoba, która zmienia opatrunek musi umyć i osuszyć czystym ręcznikiem, nie wolno dotykać tych części opatrunku, które przylegać będą bezpośrednio do rany.

Czy to prawda, że rany nie wolno moczyć?

To nieprawda, że pacjenci po zabiegu nie powinni się myć, czy wietrzyć pomieszczeń. Bardzo istotne znaczenie ma codzienne mycie lub kąpiel. Oczywiście należy uważać by w miarę możliwości nie zamoczyć opatrunku, ub zabezpieczyć go specjalnym wodoodpornym opatrunkiem. W razie zamoczenia opatrunek trzeba zmienić na czysty i suchy.

Jak szybko powinna się zagoić rana po operacji?

Rana po zabiegu powinna się zagoić w ciągu około siedmiu dni. Jednak okres gojenia zależy od wielu czynników, m.in. stanu zdrowia pacjenta, choroby podstawowej i chorób dodatkowych, leczenia – niektóre leki wpływają na stan skóry, a tym samym mogą opóźniać gojenie. Jeśli rana nie zagoi się w odpowiednim czasie należy zasięgnąć porady lekarza.

Jak przyspieszyć okres gojenia się ran po operacjach ginekologicznych?

Nie da się przyspieszyć procesu gojenia. Dodatkowo warto pamiętać, że całkowity powrót skóry i okolicznych tkanek do stanu sprzed zabiegu zajmuje więcej czasu, może potrwać nawet kilka miesięcy. Warto w tym czasie zadbać o ogólną kondycję całego organizmu i stan skóry – odpoczywać, odpowiednio się odżywiać, nawilżać skórę odpowiednimi kremami, czy balsamami, ruszać się, stosować odpowiednią rehabilitację.

Na pytania odpowiadała Katarzyna Trzpiel z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Na podstawie materiałów prasowych programu "Jestem przy Tobie"