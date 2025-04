Kontroluj się

Wiadomym jest, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Zazwyczaj przebiega skrycie, nie dając żadnych objawów. Dlatego bardzo ważne jest samodzielne mierzenie ciśnienia tętniczego, najlepiej codziennie. Kiedy potrzebne są leki, bierz je systematycznie. Wartości ciśnienia warto zapisywać w dzienniczku i przedstawiać wyniki lekarzowi podczas wizyty. Wiadomo wówczas, czy leczenie jest skuteczne. Co pewien czas kontroluj masę ciała, aby nie dopuścić do nadwagi i otyłości. Systematycznie badaj stężenie cholesterolu i trójglicerydów oraz glukozy we krwi.

Zobacz też: Jakie badania są pomocne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca?

Czas zmienić złe nawyki

Jeżeli palisz, postaraj się rzucić palenie. Wiadomo, że nie jest to łatwe. Dlatego nie wahaj się skorzystać z pomocy lekarza, poproś bliskich o wsparcie. Unikaj zadymionych pomieszczeń – bierne palenie też jest szkodliwe. Nie spożywaj nadmiernych ilości alkoholu. Co prawda niewielka ilość alkoholu ma udowodniony korzystny wpływ na lipidy – zwiększa stężenie HDL – to długotrwałe spożywanie go może doprowadzić do uzależnienia, uszkodzić wątrobę, trzustkę i samo serce. Ryzyko przeważa tu nad możliwymi korzyściami.

Następnie zwróć uwagę, na to co jesz. Jeśli dieta, którą stosujesz jest kaloryczna, obfituje w tłuszcze zwierzęce, słodycze, słodzone napoje i sól, na pewno trzeba będzie ją zmienić. Nie oznacza to przejścia na kilkudniową dietę cud, ale trwałą modyfikację jadłospisu. Policz, ile energii wydatkujesz na codzienną aktywność i dostosuj do tego zawartość kaloryczną posiłków. Jedz częściej a mniej.

Polecamy: Dieta śródziemnomorska a zawał serca

Wybieraj produkty bogate w błonnik, witaminy a jednocześnie o niskiej zawartości tłuszczu, soli i cukru. Podstawą diety powinny być produkty zbożowe, warzywa, owoce, rośliny strączkowe i chudy nabiał. Pamiętaj, żeby kilka razy w tygodniu jeść ryby, a czerwone mięso ogranicz do kilku razy w miesiącu. W razie wątpliwości udaj się do dietetyka. Kolejna zmiana powinna dotyczyć aktywności fizycznej. Przeznacz na ruch chociaż 30 minut, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu a najlepiej codziennie. Zaczynaj od kilku krótszych sesji, jeśli rzadko się wcześniej ruszałeś. Większe znaczenie ma systematyczność, niż forma ćwiczeń. Możesz robić to co lubisz: jeździć na rowerze, pływać, tańczyć lub po prostu spacerować. Poradź się lekarza, jak intensywny wysiłek możesz wykonywać, aby był on dla ciebie bezpieczny i jednocześnie dawał korzystne efekty dla zdrowia. Jeżeli w twoim życiu jest dużo stresu, postaraj się znaleźć czas na odpoczynek i wyciszenie. Zawsze możesz skorzystać z pomocy psychologa.

Reklama