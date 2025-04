Na pytanie odpowiada internista Krzysztof Kowalczyk

Na rynku dostępne są liczne kremy, żele. Proponowałbym zaopatrywać się w nie w aptekach, gdzie farmaceuta doradzi najkorzystniejszy dla Pani atestowany preparat. Idealne pH skóry jest lekko kwaśne i wynosi ok. 5,5. Kosmetyki pielęgnacyjne powinny być dostosowane do indywidualnych właściwości skóry każdej osoby, w niektórych wypadkach powinny natłuszczać, w innych nawilżać.

W miarę możliwości, szczególnie do okolic intymnych, należy wybierać preparaty oznaczone jako antyalergiczne.