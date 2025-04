Ważny jest styl życia

Według badań epidemiologicznych Polski i innych krajów rozwiniętych, czynnikami, które najbardziej wpływają na rozwój chorób sercowo-naczyniowych są:

hipercholesterolemia,

siedzący tryb życia,

nadwaga i otyłość.

Wraz z paleniem tytoniu, stosowaniem używek oraz dietą ubogą w świeże warzywa i owoce, przyczyniają się one do rozwoju miażdżycy tętnic. Ta ciężka patologia stanowi następnie tło dla zawału serca czy udaru mózgu. Polega na odkładaniu się blaszek miażdżycowych w ścianach zmienionych zapalnie tętnic. Doprowadza to do ich postępującego twardnienia i zwężenia światła dla przepływu krwi. Pojawia się nadciśnienie tętnicze, a krew zwiększa tendencję do tworzenia skrzepów na blaszkach miażdżycowych.

W przebiegu miażdżycy tętnice, z elastycznych i giętkich naczyń, stają się, niewrażliwymi na zmiany ciśnienia krwi, sztywnymi „rurami”. Może dojść do oderwania się przyściennej skrzepliny, która poniesiona z prądem krwi, zamknie światło mniejszej tętnicy i doprowadzi do niedokrwienia określonego narządu (czyli jego zawału).

Dieta bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe

Lekarze i dietetycy apelują, aby walczyć z hipercholesterolemią, czyli zbyt wysokim poziomom cholesterolu we krwi. Należy ograniczyć do minimum tłuszcze zwierzęce, zastępując je zdrową oliwą z oliwek oraz tłuszczami rybimi (omega-3), zawierającymi dobroczynne nienasycone kwasy tłuszczowe.

Zrezygnuj z używek i rzuć nałogi

Rzucenie palenia, a także unikanie kontaktu z dymem papierosowym w znacznym stopniu ogranicza rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Poza tym zmniejsza ryzyko rozwoju wielu ciężkich nowotworów (raka płuc, przełyku, krtani). Alkohol pity tylko w umiarkowanych ilościach ma dobroczynne działanie na stan naczyń krwionośnych i poziom tłuszczów w ustroju.

Utrzymuj prawidłową wagę ciała

Redukcja masy ciała ma także podstawowe znaczenie dla utrzymania ogólnoustrojowego zdrowia. Utrzymywanie odpowiedniej wagi należy ściśle kontrolować, a pomocne w tym jest obliczenie wskaźnika masy ciała BMI (dzielimy własną wagę przez wzrost podniesiony do potęgi). Prawidłowe wartości mieszczą się w granicach 18,5-25.

Trening marszowy

Walka z nadwagą i otyłością polega także na uprawianiu umiarkowanego wysiłku fizycznego. U osób z niewydolnością krążenia zaleca się codzienne spacery, trwające minimum 30-40 minut. Według bardziej szczegółowych zaleceń u osób z niedokrwieniem kończyn dolnych tzw. trening marszowy powinien odbywać się minimum 3 razy w tygodniu przez pół godziny.

Dbaj o nogi

Przy jakichkolwiek zaburzeniach krążenia kończyn dolnych chory powinien szczególnie dbać o swoje nogi – chronić je przez urazami, zakażeniami, a także zimnem. Każde zranienie goi się o wiele dłużej i ciężej niż rany na zdrowych, prawidłowo ukrwionych kończynach. Chora osoba powinna nosić w miarę ciepłe, przewiewne i nieprzemakalne obuwie, suche skarpety, a także dbać o prawidłową higienę swoich stóp.