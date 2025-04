fot. Fotolia

Podstawowe funkcje wątroby:

magazynowanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach,

odtruwanie ustroju,

udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek,

synteza mocznika, który potem usuwany jest przez nerki.

Wątroba jest jedynym narządem, który jest w stanie się zregenerować i jest to optymistyczna wiadomość dla wszystkich osób, które przez wiele lat prowadziły wysoce naganną i szkodliwą dla wątroby działalność.

(...) W zależności od tego, w jakim stanie jest nasza wątroba po długoletnich ekscesach, robimy sobie porządny post: albo sześć tygodni przed świętami wielkanocnymi, albo cztery, albo – jak już popracowaliśmy zacnie nad naszą wątrobą i nie rusza nas nawet zrzędzenie szefa ani też kolejna uwaga koleżanki typu: „Jak ty dobrze wyglądasz! Świetnie, że masz tyle pieniędzy, żeby kupować wciąż większe ubrania!” – spokojnie fundujemy sobie dwutygodniowy okres postu. Wystarcza to, żeby utrzymać – przy przestrzeganiu pewnych wskazówek żywieniowych – znakomity stan wątroby przez resztę roku.

Jak dbać o wątrobę na co dzień?

Przejdźmy teraz do wskazówek. Dobrze jest – chętnie codziennie lub jak najczęściej – robić spacery na świeżym powietrzu, najlepiej w parku lub lesie. Można, jeśli nie mamy takiej okazji, otworzyć okno i wykonywać przez kilkanaście minut lekkie ćwiczenia fizyczne, typu skręty, skłony tułowia, trucht w miejscu.

Kolejna rzecz, o której należy pamiętać, gdy chcemy mieć zdrową wątrobę, to regularne dostarczanie sporych dawek witaminy C.

Istotnym objawem braku tej witaminy jest krwawienie z dziąseł przy porannym myciu zębów, jak również łatwe zapadanie na infekcje.

Witamina C najlepiej jest przyswajana z połączeń naturalnych, gdy towarzyszą jej składniki wspomagające jej przyswajanie i utrwalające ją. Jak większość witamin rozpuszczalnych w wodzie, jest nietrwała i jeśli chodzi o wrażliwość na rozmaite czynniki, to doprawdy mimoza jawi się przy niej jak pancernik. Krótko mówiąc, witamina C jest w stanie ulec degradacji bez mała od jednego nieżyczliwego spojrzenia w jej stronę.

Im więcej stresu i im większe zanieczyszczenie środowiska oraz im jesteśmy starsi, tym więcej witaminy C potrzebujemy.

Fragment pochodzi z książki „Pięć Przemian na polskim stole” autorstwa M. K. Puchacz (Vital 2015). Publikacja za zgodą wydawcy.

