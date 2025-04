Biały uśmiech to jednocześnie biała dieta, czyli spożywanie pokarmów nie zawierających środków barwiących. Nie od dziś wiadomo, że czerwone wino, herbata, kawa oraz wszelkiego rodzaju kolorowe napoje przebarwiają naturalny odcień naszego szkliwa. Osoby, którym szczególnie zależy na pięknym uśmiechu z pewnością o tym wiedzą.

Po zabiegu wybielania powinniśmy zwrócić uwagę na dietę. Kwaśne, ciemne soki i gazowane napoje skracają efekt wybielania, działając tym samym destrukcyjnie na szkliwo, ‘trawiąc je’. Buraczki, jagody, wiśnie, marchewka, wino, herbata czy kawa, muszą zostać odstawione na co najmniej dwa tygodnie od zakończenia kuracji. Czasami jednak ciężko zapanować nad zachciankami i odmówić sobie porannej pysznej kawki. Wtedy należy wyszczotkować zęby bezpośrednio po piciu, jeśli nie ma takiej możliwości przepłukać usta wodą, bądź użyć słomki- co staje się coraz bardziej popularną metodą ‘ominięcia zębów’.

Koniec wybielania - co z nadwrażliwością?

Zęby zarówno podczas, jak i po wybielaniu mogą stać się wrażliwe – to efekt działania nadtlenku, który niestety dla szkliwa nie pozostaje obojętny. Znane są przypadki, w których pacjent bez nadwrażliwości po wybielaniu nakładkowym jej się nabawił. Niestety przeszywający ból podczas jedzenia przez pierwsze dni po wybielaniu jest nieodłącznym kompanem, z którym trzeba sobie jakoś radzić. Zaleca się głównie stosowanie past znoszących nadwrażliwość, dostępnych w sklepach i aptekach. Najlepiej jest wybrać te, które poleci nam stomatolog - są sprawdzone i skuteczne. Na rynku dostępne są również żele oraz pianki z większą zawartością fluoru. Kiedy ból jest nie do zniesienia można sięgnąć po środki przeciwbólowe.

Żegnajcie papierosy!

Tytoń to absolutny wróg dla naszego ciała, w tym też dla zębów. Rada jest jedna, zakaz palenia papierosów. Jeśli zależy nam na tym, aby białe zęby po wybielaniu pozostały przez długi czas równie piękne, należy zrezygnować z tytoniu, ponieważ dym wdychany do płuc doskonale osadza się na zębach i tam gromadzi się, powodując nieestetyczne przebarwienia. Krótko mówiąc inwestycja w zabieg wybielania będzie sensowna jeśli po zabiegu nie będziemy palić.

Dobra higiena jamy ustnej musi być przestrzegana niezależnie od tego czy zęby były wybielane czy też nie. Szczotkowanie minimum dwa razy dziennie to obowiązek każdego, nitka dentystyczna powinna być naszą przyjaciółką. Dobry wygląd zębów po wybielaniu pozwolą nam również utrzymać zabiegi higieniczne wykonywane w gabinecie, między innymi piaskowanie, które świetnie usuwa ciemny osad z powierzchni zębów.

