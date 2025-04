Zawsze chcemy czuć się pięknie i młodo. Wiemy, jak to osiągnąć niewielkim kosztem!

Zadbaj o swoje usta w domowym zaciszu

Po pierwsze, peeling. Nie zapominaj o tym podczas codziennej pielęgnacji. Wystarczy, że do łyżeczki cukru dodasz oliwy i otrzymasz gotowy peeling cukrowy. Cukier wygładzi, a oliwa nawilży usta. Proste? Oczywiście!

A dodatkowo niesamowicie skuteczne. Zabieg ten wygładzi usta i usunie szorstki naskórek. Teraz bez żadnych obaw o zbrylanie, możesz śmiało nakładać szminkę.

Kolejnym sposobem na zachowanie jędrności ust jest masaż. Dzięki produktowi, który na pewno masz w domu jest to niezwykle łatwe. Mowa o szczoteczce do zębów. Wybierz tę z miękkim włosiem. Zamocz szczoteczkę w zimnej wodzie i do dzieła! Dodaj od razu oliwę lub wazelinę, żeby je nawilżyć.

Ostatnim zabiegiem są maseczki. Zaleca się wykonywanie ich 1 lub 2 w tygodniu. Najbardziej popularny jest z pokruszonych kostek lodu, łyżeczki śmietany oraz kilku kropli cytryny. Taka maseczka ukoi oraz rozświetli usta.

Aby zachować koloryt ust i opóźnić pojawianie się zmarszczek zacznij je ćwiczyć. To nie jest pomyłka w tekście. Usta też można ćwiczyć. Zrób tzw. „dziubek” i ruszaj nim w lewo i prawo. Możesz nie wyglądać przy tej czynności zachwycająco ale efekt jest gwarantowany! Opóźnisz starzenie się ust!

Uśmiech to cecha, którą widzą wszyscy

Wszystkie wyżej wymienione zabiegi mają na celu dbanie o piękno Twojego uśmiechu i uwydatnienie wszystkiego co w nim najlepsze. A więc, bieli zębów. Codziennie szczotkujesz zęby minimum dwa razy dziennie, aby cieszyć się lśniącym uśmiechem. Czy robisz to prawidłowo i rzeczywiście skutecznymi środkami? Podpowiemy Ci, jak utrzymać śnieżną biel na dłużej. Pamiętaj, że tajemnica piękna tkwi w zdrowym i białym uśmiechu.

Więc propozycja od Colgate spadła jak z nieba! Efekty wybielania zaobserwujesz już po pierwszym użyciu. Pasta Colgate Max White Expert Complete łączy ze sobą profesjonalny składnik wybielający, którym jest nadtlenek wodoru oraz optyczne rozjaśniacze dla widocznego efektu. Może wydawać Ci się to niewiarygodne, ale Colgate Max White Expert Complete potrafi usunąć przebarwienia nagromadzone przez lata! Dociera głębiej niż inne pasty. Na pewno Cię nie zawiedzie! Dla większej skuteczności możesz użyć całego asortymentu składającego się ze szczoteczki do zębów Colgate 360 Advanced White oraz płynu do płukania jamy ustnej Colgate Max WhiteExpert.

Biel zębów a kolor szminki

Codziennie przed wyjściem z domu robisz delikatny lub mocniejszy makijaż. Zastanawiasz się czasami co zrobić, żeby wyglądać jeszcze lepiej? My już to wiemy! Idealnym uzupełnieniem każdego make-upu jest zdecydowanie szminka. Dlatego nie popełnij błędu w jej wyborze!

Odpowiedni odcień zdziała więcej niż niejedno profesjonalne wybielanie. Oto sztandarowe zasady, o których musisz pamiętać:

Najlepszy odcień uzupełniający uśmiech? Odpowiedź jest prosta – czerwony! Ta szminka sprawdzi się zawsze i wszędzie. Użyj jej na wieczorne wyjście a z pewnością żaden mężczyzna nie oderwie od Ciebie wzroku. Odważna szminka, w mocnym odcieniu zdecydowanie wyróżni Cię z tłumu. Twój uśmiech będzie mówił sam za siebie. Błyszczyk z drobinkami rozjaśni zęby. Unikaj pomarańczowych odcieni,

Dzięki tym trikom bez wątpienia poczujesz się bardziej pewna siebie.

Materiał powstał przy współpracy z marką Colgate.