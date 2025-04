Jak dbać o zdrowie w okresie menopauzy?

Menopauza to proces fizjologiczny, stanowiący naturalny etap w życiu każdej kobiety, który przypada zazwyczaj ok. 50 roku życia. Jak dbać o siebie w tym wyjątkowym okresie?

Reklama

fot. Fotolia



Zadbaj o ciśnienie

Zmniejszona produkcja hormonów, przede wszystkim estrogenów, pociąga za sobą wzrost ciśnienia tętniczego, co niezauważone może przyczynić się do rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Możesz je ograniczyć za pomocą aktywności fizycznej, wykluczenia z diety soli, napojów energetyzujących, dużuch ilości kawy, alkoholu oraz rezygnując z palenia tytoniu.

Zdrowy styl życia na pierwszym planie

Ważnym element zmiany trybu życia kobiety dojrzałej jest wzmożona aktywność fizyczna. Prostą formą aktywności, odpowiednią do wieku mam, może być spacer czy jogging. Warto zdecydować się na wspólne treningi wraz córką czy przyjaciółką, wzajemna motywacja jest przecież nieoceniona. To doskonały sposób na zdrowe spędzanie wolnego czasu. Wystarczy być aktywnym przynajmniej trzy razy w tygodniu, aby zyskać wyraźne korzyści dla swojego zdrowia!

Jak prawidłowo się odżywiać?

Kolejną istotną kwestią jest zmiana sposobu odżywiana, który należy dostosować do zmieniających się potrzeb ciała. Powinnyśmy dostarczać naszemu organizmowi produkty bogate w cenne składniki odżywcze, a ograniczyć spożycie tłustych, kalorycznych potraw. Postaw na świeże warzywa, pełnoziarniste produkty zbożowe, chudy nabiał i mięso oraz błonnik.

Pamiętaj o badaniach kontrolnych!

Warto również kontrolować stan zdrowia, wykonując okresowe badania. To bardzo ważne, bo dzięki nim będziesz mogła na bieżąco kontrolować stan swojego zdrowia i wyłapać pierwsze, niepokojące objawy.

Dojrzałość jest w cenie, kobiecość nie wie, co to metryka – głoszą tytuły ze znanych kobiecych gazet i ich redaktorzy mają rację! Menopauza rozpoczyna prawdziwą drogę do szczęścia, podczas której bez skrępowania można korzystać z uroków życia. Wewnętrzna świadomość i doświadczenie przecierają szlaki skrywanym wcześniej marzeniom, wystarczy jedynie zatroszczyć się o swoje zdrowie i można mieć je w garści…

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Katelin+SR