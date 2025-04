To właśnie ten układ odpowiada za prawidłową regulację cykli miesiączkowych. U kobiet intensywnie uprawiających ćwiczenia fizyczne lub sporty wyczynowe mogą pojawić się zaburzenia miesiączkowania. Dochodzi wtedy do rozregulowania pracy układu podwzgórzowo-przysadkowego i zaburzenia wydzielania GnRH (hormonu gonadotropowego), który reguluje pracę jajników. Podobnie dzieje się w przypadku anoreksji i bulimii. Do jakich zaburzeń miesiączkowania może dojść podczas stosowania diety?

