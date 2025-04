Podwyższony poziom cholesterolu może być skutkiem nieprawidłowego stylu życia lub różnych chorób. Jednym z powodów podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi jest nieprawidłowa dieta, która dostarcza zbyt dużych ilości tłuszczów. Zaburzenie gospodarki lipidowej organizmu jest też skutkiem chorób. W niedoczynności tarczycy dochodzi do nadmiernego gromadzenia się tkanki tłuszczowej w organizmie. Niektórym chorobom wątroby i nerek towarzyszy podwyższony poziom cholesterolu. Wysoki poziom cholesterolu we krwi może być również skutkiem przyjmowania leków o działaniu hiperlipemizującym. Należą do nich głównie sterydy.

