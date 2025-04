Mechanizm uczulenia

Dużo już wiemy o mechanizmie powstania uczulenia na pyłki. W momencie gdy pyłek dostanie się do naszych śluzówek (spojówka, śluzówka nosa, krtani), wzbudza zainteresowanie komórek „strażników” – komórek dendrytycznych.

Te, przy pomocy komórek odpowiedzialnych za rodzaj reakcji immunologicznej (czyli limfocytów), uzgadniają dalsze postępowanie z intruzem. Ponieważ nie jest to inwazyjna forma (bakteria, wirus, grzyb), uruchamiana jest inna linia odpowiedzi immunologicznej.

To system immunologiczny podejmuje decyzję o rozpoczęciu programu „zrób reakcję alergiczną” albo „nie reaguj, samo zniknie”.

Im bardziej system immunologiczny jest wyćwiczony w bojach z bakteriami, tym mniej chętny do reakcji alergicznej.

Wylecz to!

Natomiast jeśli alergia na pyłki już się pojawi, z pomocą przychodzi medycyna. Można skutecznie ograniczyć objawy choroby alergicznej najlepszymi lekami tzw. antyhistaminikiami. Są to leki unieszkodliwiające histaminę – głównego sprawcę takich objawów jak kichanie, swędzenie, łzawienie czy katar.

Ważne, aby taki lek zastosować przed sezonem, bo wtedy zablokuje receptory histaminowe i alergik pomimo wyzwalanej histaminy nie będzie odczuwał jej działania.

Gorączka sienna nie daje żyć

Zdarza się, że objawy alergii są tak silne, że utrudniają życie alergikowi – czuje się przeziębiony, boli go głowa, swędzi podniebienie i uszy, oczy zalewają się łzami, może pojawić się nawet gorączka – stąd dawniej nazywano taki stan gorączką sienną.

W takich sytuacjach sam lek przeciwhistaminowy nie wystarcza, wówczas stosujemy skuteczne i bezpieczne preparaty do nosa oraz tabletki zmniejszające obrzęk śluzówki.

Tak ciężko reagujący alergik powinien być odczulany, ponieważ w przeciwnym razie będzie skazany na branie leków przez coraz dłuższe okresy w ciągu roku.

Autor: dr n. med. Ewa Bogacka, Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii we Wrocławiu