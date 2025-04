W początkowym okresie dochodzi do zaburzeń czynności śródbłonka naczyń. Jeżeli poziom lipidów we krwi jest podwyższony, lipoproteiny LDL dostają się do ściany tętnicy przez uszkodzony śródbłonek. Oprócz LDL do ściany tętnicy wnikają białe krwinki. W ten sposób powstaje tzw. Plamka żółta. W konsekwencji błona wewnętrzna tętnicy ulega znacznemu pogrubieniu, a plamka żółta z czasem może pękać tworząc blaszkę włóknisto-mięśniową. Ściana tętnicy staje się sztywna, a jej wnętrze poryte jest owrzodzeniami i szczelinami, w którym mogą powstawać skrzepliny, zwężające światło naczynia.

