Czym jest rozstrzenie oskrzeli?

Nieodwracalne workowate lub cylindryczne poszerzenie światła oskrzeli spowodowane uszkodzeniem ich ściany – to właśnie zmiany, które nazywamy rozstrzeniem oskrzeli. Jest to odmiana przewlekłego zapalenia oskrzeli przebiegająca z powstaniem trwałych zmian w oskrzelach.

Przyczyny

Przyczyny poszerzenia ściany oskrzeli mogą być zarówno wrodzone jak i nabyte.

Do wrodzonych należą:

dyskineza rzęsek,

zwłóknienie torbielowate,

mukowiscydoza,

zespół niedoborów immunologicznych (m.in. niedobór α1- antytrypsyny).

Nabyte przyczyny rozstrzeni są efektem:

przebytych ciężkich chorób zakaźnych (zakażenia bakteryjne, odra),

nawracających, przewlekłych zakażeń oskrzelowo-płucnych,

chorób przebiegających z włóknieniem płuc (pylice płuc, sarkoidoza, samoistne włóknienie płuc),

zwężenia oskrzeli (nowotwory, ciało obce),

uszkodzenia przez toksyczne gazy,

alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej,

popromiennego uszkodzenia płuca,

refleksu żołądkowo-przełykowego,

gruźlicy,

AIDS.

Charakterystyczne objawy

Chory z rozstrzeniem oskrzeli ma przewlekły kaszel z wykrztuszaniem dużej ilości plwociny (zazwyczaj ropnej), często stan podgorączkowy, czasami krwioplucie. Jeżeli rozstrzenie są duże może dochodzić do intensywnego odkrztuszania („pełnymi ustami”) zwłaszcza rano i po zmianie pozycji, zapach z ust będzie nieprzyjemny. Podczas badania lekarz nad płucami chorego słyszy zmiany osłuchowe (wilgotne rzężenia).

Badania pomocnicze

Do rozpoznania choroby pomocne jest RTG klatki piersiowej, ale ostatecznie diagnozę pomaga postawić tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości (TKWR). Inne badania obejmują poszukiwanie konkretnej przyczyny rozstrzeni ( m.in. badania w kierunku mukowiscydozy, poszukiwanie infekcji bakteryjnej, grzybiczej).

Leczenie

Najważniejsza w leczeniu jest rehabilitacja oddechowa. Ćwiczenia oddechowe ułatwiają choremu usuwać zalegającą wydzielinę. Jeżeli rozstrzenie umiejscowione są jednostronnie metodą z wyboru jest usunięcie chirurgiczne płata lub segmentów płuca. W przypadku istniejącej infekcji bakteryjnej zalecane są antybiotyki, w przypadku wskazań – leki rozszerzające oskrzela. Leczenie jest istotne, ponieważ w przypadku jego braku choroba może dać niebezpieczne powikłania (zaburzenia wentylacji, ropień płuca, krwawienie płucne, skrobiawicę, niewydolność oddechową). Rozstrzenie oskrzeli to choroba mogącą na stałe upośledzić funkcję oskrzeli. Jest ona wtórna do innych zaburzeń zarówno wrodzonych jak i nabytych. Leczenie obejmuje metody chirurgiczne, farmakoterapię oraz odpowiednią rehabilitację.

