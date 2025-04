Spójrzmy pod mikroskop

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jednoznacznie związana z paleniem tytoniu, zanieczyszczeniem środowiska i pracą w niesprzyjających warunkach. Nie jest jednak jasne w jakim mechanizmie się to odbywa. Substancje zawarte w dymie tytoniowym czy spalinach zaburzają gospodarkę enzymatyczną, przez co słabnie ochronna funkcja dobrych enzymów, a wzmaga się niszcząca złych, które rozkładają delikatną tkankę płucną. Obecnie trwają badania naukowe nad selekcjonowaniem tych enzymów, by móc je podawać leczniczo lub stosować w diagnostyce. Najprawdopodobniej dodatkowo wolne rodniki występujące np. w dymie tytoniowym powodują zaburzenia wymiany gazowej. Dodatkowo w reakcji na działanie drażniącego dymu organizm broni się uwalniając przekaźniki zapalne przyciągające kolejne komórki tworząc miejscowy stan zapalny.

Jak te mikroskopijne zmiany odnoszą się do objawów?

Zwężenie oskrzeli związane z zapaleniem powoduje znacznie utrudniony przepływ przez drogi oddechowe. Można to sobie wyobrazić na przykładzie rurki- przez wąską trudniej się dmucha niż przez grubą. W związku z tym mniej powietrza ma okazję dostarczyć tlen do organizmu. U pacjentów z POChP wydech jest trudniejszy i wydłużony, co związane jest ze słabą podatnością tkanek. Palenie papierosów dodatkowo powoduje zwiększoną krzepliwość krwi. Mogą nawet pojawiać się skrzepy, które zatykają drobne naczynka płucne dodatkowo uniemożliwiając sprawną wymianę gazową.

Duszność i niedotlenienie

Podczas wysiłku fizycznego pacjent musi szybciej oddychać. Dochodzi więc do sytuacji, kiedy wdech rozpoczyna się jeszcze przed ukończeniem wydechu, co zmniejsza również jakość wymiany gazowej i zwiększa objętość zalegającego powietrza. Powyższe objawy powodują uczucie duszności. Obecność rozedmy utrudnia przechodzenie tlenu i dwutlenku węgla przez barierę pęcherzykową, co jest przyczyną niedotlenienia. Jest ono stanem, do którego pacjenci się dostosowują, jednak może doprowadzać do bólu i zawrotów głowy.