Narkomani są narażeni na przewlekłą ekspozycję na patogeny. Wiąże się to z niebezpieczeństwem zakażeń wirusowych przenoszonych drogą krwi, związanych z niejałową igłą jak i zakażonych roztworów preparatów narkotycznych. Jednak częste podawanie narkotyków donaczyniowo jest również przyczyną częstych zakażeń bakteryjnych. Charakterystyczny dla tego stanu jest wzrost miana przeciwciał, czyli hipergammaglobulinemia.Czym najczęściej zakażają się narkomani?Drobnoustroje spotykane u narkomanów pochodzą głównie z bakteryjnej flory skóry. Mogą występować bakteryjne ropnie: gronkowcowe, paciorkowcowe, zapalenia tkanki podskórnej spowodowane przez beztlenowce. Te ostatnie mogą powodować powstawanie zakrzepów w żyłach, co wiąże się z ich zapaleniem. Powstawanie zakrzepów w żyłach obwodowych grozi również powikłaniem w postaci zatoru płuc oraz zapaleniem wsierdzia prawej połowy serca. Patogeny pochodzące z tych lokalnych ognisk są spotykane w posiewach krwi oraz są odpowiedzialne za występowanie zapalenia mięśnia sercowego u narkomanów. Do innych bakterii powodujących zapalenie serca u narkomanów należą również enterokoki, paciorkowce zieleniejące. Razem z zapaleniem wsierdzia równie często powodują zapalenie zastawek (zwłaszcza trójdzielnej, rzadziej aortalnej lub dwudzielnej). Do częstych zakażeń krwiopochodnych należą także zakażenia wątroby

wirusami hepatotropowymi: HCV, HDV oraz HBV. Poważne są również

zakażenia HIV oraz zakażenie krętkiem kiły.Jakie choroby są najczęstsze?Z zakażeń krwiopochodnych układu wydalniczego można wymienić ropnie nerek, głównie pochodzenia gronkowcowego. Częste także u narkomanów są zapalenia płuc. Zapalenia płuc mogą powstać drogą krwiopochodną lub w trakcie zachłyśnięcia się treścią pokarmową na skutek zaburzeń świadomości. Wówczas patogen zakaźny będzie pochodził z flory jamy nosowo - gardłowej.W końcu narkoman hospitalizowany może nadal przyjmować narkotyki drogą dożylną. Grozi to również nadkażeniami, jednak tym razem florą bakteryjną typową dla tej niszy szpitalnej - o wiele groźniejszej niż naturalna.Rozsiew krwiopochodny może być również przyczyną zapalenia kości oraz septycznego zapalenia stawów. Natomiast często spotykane zaburzenia świadomości u narkomanów mogą być spowodowane nie tylko przez narkotyki, ale także przez zakażenie ośrodkowego układu nerwowego ( bakteryjne zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, ropnie mózgu). Narkomani to grupa pacjentów, która sprawia problem diagnostyczny i kliniczny, jednocześnie jest trudna do leczenia. Problemem leczniczym jest nie tylko wysokie ryzyko zakażenia, ale także uzależnienie, które często jest przyczyną nawrotów chorób zakaźnych u tych osób.

