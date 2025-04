Sposoby przenoszenia HPV

• Poprzez kontakt z chorym naskórkiem – to powoduje m.in. powstawanie kurzajek oraz brodawek.

• Poprzez kontakty seksualne.

W niektórych przypadkach infekcja odmianami wirusa typowymi dla narządów płciowych może zostać nabyta podczas porodu – matka zakaża wirusem dziecko.

Ponieważ wirus HPV może zostać przeniesiony na dziecko podczas „rozwiązania”, zaleca się kobietom przed planowaną ciążą wykluczenie ewentualnej infekcji nie tylko wirusem brodawczaka ludzkiego, ale także innymi bakteriami oraz wirusami mogącymi stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia oraz życia płodu (m.in. Chlamydia Trachomatis, Ureaplasma itp.)

Uwaga na nieujawnione wirusy HPV.

Podstępny wirus

U wielu osób wirus HPV znajduje się w fazie tzw. latencji, czyli nie ujawnia się, a dzięki działaniu układu immunologicznego zakażenie ustępuje samoistnie. W przypadku osób wykazujących objawy immunosupresji (osłabienia odporności), może dojść do przewlekłego zakażenia HPV, co z kolei skutkuje rozwojem zmian nowotworowych.

Wirus brodawczaka ludzkiego jest niezwykle podstępny. Przychodzi znienacka, nie dając często żadnych objawów swojej obecności, a mimo to sieje w naszym organizmie niesamowite spustoszenie. Wybucha niczym bomba atomowa wówczas, gdy jest już stanowczo za późno. Bezobjawowy przebieg infekcji jest niezwykle groźny, ponieważ w znacznym stopniu utrudnia jej diagnozę. Ponieważ HPV przenoszony jest głównie na drodze kontaktów seksualnych, musimy pamiętać, że nasz partner może nie mieć świadomości, iż jest nosicielem tego wirusa, w związku z czym stanowi dla nas poważne zagrożenie!!

