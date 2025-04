Od jakiegoś już czasu mamy erę, w której promowane są pewne ideały piękna. Co chwilę możemy się natknąć na plakat lub reklamę, w której

chorobliwie chude modelki wyznaczają kanony „piękna”. Dla wielu młodych

ludzi - szczególnie dziewcząt - stają się celem do którego chcą dążyć w

swoich zabiegach związanych z wyglądem. Niejednokrotnie tracą nad tym

postępowaniem kontrolę...

Doprowadza to do jednego z najgroźniejszych dla życia zaburzeń odżywiania - anoreksji.

Na pomoc anorektyczkom

ICD-10 definiuje anoreksję, jako „ zaburzenie charakteryzujące się celowa utrata wagi wywołaną albo /i podtrzymywaną przez pacjenta. Dotyczy ono najczęściej dziewcząt w wieku dojrzewania i młodych kobiet. Przyczyny anoreksji są róże, za najczęstsze podaje się: czynniki społeczno-ekonomiczne, biologiczne, mechanizmy psychologiczne i zaburzenia osobowości.

Rozpoznanie anoreksji

Rozpoznanie anoreksji (anorexia nervosa, jadłowstrętu psychicznego) obejmuje wg ICD stwierdzenie następujących objawów:

Utraty, lub braku wzrostu masy ciała co doprowadza do ubytku w wagi o 15 % niższej niż należna dla wieku i wzrostu

co doprowadza do ubytku w wagi o 15 % niższej niż należna dla wieku i wzrostu Postępowanie mające na celu zmniejszenie masy ciała przez narzucenie sobie „unikania tłustego pożywienia”

Strach przed przytyciem, oraz samo ocenianie siebie, jako osoby otyłej co prowadzi do narzucenia sobie poziomu niskiej masy ciała

Zaburzenia endokrynne przejawiające się utrata miesiączkowania u kobiet a u mężczyzn utrata potencji i zainteresowania seksualnego.

Ryzyko śmierci jest największe w wieku 20-30 lat a główną przyczyną są wówczas samobójstwa, zaburzenia elektrolitowe.

Drugim, co do częstości zaburzeniem odżywiania mającym swoje miejsce w klasyfikacji ICD-10 jest bulimia inaczej zwana „żarłocznością psychiczną”. Charakteryzuje sie ona okresowymi napadami obżarstwa i nadmierna koncentracją na kontroli wagi ciała. Walka ze swoja masą ciała uskuteczniana jest przez pacjentki przez prowokowanie wymiotów czy tez przyjmowanie środków przeczyszczających.

Kryteria diagnostyczne w tym przypadku obejmują:

Wystąpienie stałego zainteresowania jedzeniem napadami żarłoczności w czasie, których pochłaniane są ogromne ilości jedzenia

Przeciwdziałanie wzrostowi masy ciała przez stosowanie wymiotów, środków przeczyszczających, okresowych głodówek, leków tłumiących łaknienie.

Wyznaczanie znacznie niższej niż przed chorobowa masy ciała, niezgodnej z optymalna

Leczenie zaburzeń odżywiania nie jest łatwe

Leczenie zaburzeń odżywiania wymaga współpracy wielu specjalistów: psychologów, lekarzy, dietetyków czy fizjoterapeutów. W przypadkach zagrożenia życia priorytetem staję się doprowadzenie do stanu stabilnego.

Głównym celem w leczeniu zaburzeń odżywiania staję się zmiana funkcjonowania psychicznego, przejawiające się w adekwatnym rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb i emocji oraz w konstruktywnej i skutecznej formie komunikacji z innymi bez konieczności używania do tego celu objawu jakim jest głodówka czy objadania się. Jeśli chodzi o psychoterapię to najlepsze rezultaty zwłaszcza wśród młodszych pacjentów daje terapia rodzinna (systemowa). Ma ona, bowiem zasadnicze znaczenie w kształtowaniu się i funkcjonowaniu istotnych w zaburzeniach odżywiania: prezentacji emocji, współpracy, samodzielności.

Terapia składa się na ogół z kilku etapów: konfrontacja z problemem i jego konsekwencjami podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowych postanowień żywieniowych, uczenie się nowych nawyków żywieniowych, utrzymanie stałej masy ciała, uświadamianie sobie podłoża psychologicznego zaburzenia.

W przypadku anoreksji trwałe wyleczenie obserwowane jest w około 15 % przypadków, przy bulimii po dwóch latach od początku terapii 50 % osób nie ma już żadnych objawów.

Gdzie szukać pomocy?

Pomocy można w przypadku zaburzeń odżywiania szukać można między innymi:

Ośrodku Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej” POLANA”.

Klinicznym Szpitalu dziecięcym na ul. Litewskiej w Warszawie-Odział psychiatrii dziecięcej.

Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na ul. Sobieskiego.

