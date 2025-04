Kilka podstawowych, zdrowych zasad. Staraj się spożywać warzywa i owoce na surowo. Jeśli koniecznie musisz je ugotować – rób to krótko i używaj mało wody. Do gotowanych warzyw dodawaj niewielką ilość oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego – to zwiększy przyswajalność witamin rozpuszczalnych w tłuszczu. Zapomnij o patelni! Nie smaż! Mięso, drób i ryby gotuj w wodzie, na parze, w specjalnym naczyniu do gotowania bez wody, soli i tłuszczu, piecz w foli aluminiowej, rękawie foliowym, pergaminie, naczyniu żaroodpornym lub duś. Do obróbki termicznej używaj tylko oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego. Zamiast wędlin, kładź na kanapki plasterki gotowanego lub pieczonego mięsa. Pamiętaj bowiem, że wędliny zawierają dużo soli. Spróbuj zastąpić sól ziołowymi przyprawami.

