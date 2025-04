Diagnoza o niepełnosprawności intelektualnej i braku możliwości nabycia umiejętności mowy u chorego często dla jego bliskich brzmi jak wyrok. Tymczasem istnieje tak zwana komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC – Augmentative and alternative Communications), która zastępuje lub dopełnia kontakt słowny.

Zalety zastępczego komunikowania się

Niepełnosprawność związana z niewykształceniem zdolności mowy nie musi oznaczać braku możliwości komunikowania się z osobą nią dotkniętą. Środowiska naukowe wypracowały możliwie jak najlepsze – w świetle aktualnego stanu badań – metody komunikacji dla grupy pacjentów, którzy nie mogą nauczyć się mowy.

Sposoby zastępczego komunikowania się nie są w stanie w 100% zastąpić doskonałego narzędzia, takiego jak językowe porozumiewanie, jednak pozwalają na poznawanie świata i najbliższego otoczenia, nawiązywanie relacji, wymianę informacji i podtrzymywanie kontaktu z osobą pozbawioną sprawności mówienia.

AAC – co to takiego?

AAC to skrót utworzony od angielskiej nazwy Augmentative and alternative Communications, która oznacza właśnie komunikację alternatywną i wspomagającą.

Grupa metod komunikacyjnych AAC została stworzona z myślą o osobach niepełnosprawnych umysłowo oraz osobach chorych, które nie mogą się komunikować za pomocą mowy.

Dedykowane są one między innymi osobom z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzoną kontrolą aparatu mowy, z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym (OUN) w następstwie chorób oraz z zespołami uwarunkowanymi genetycznie.

Komunikacja alternatywna

Komunikacja alternatywna stosowana jest w przypadku osób, z którymi można nawiązać bezpośredni kontakt twarzą w twarz. Ten rodzaj komunikacji zastępuje mowę systemami znakowymi: graficznymi, manualnymi, pismem czy alfabetem Morse’a.

Komunikacja wspomagająca

Komunikację wspomagającą wprowadza się u osób, które mają umiejętność mowy, jednak porozumiewanie się za jej pomocą jest niesatysfakcjonujące bądź częściowo ograniczone. Ma ona wówczas za zadanie uzupełniać i wzmacniać posiadaną werbalną kompetencję komunikacyjną. System komunikacyjny jest dobierany indywidualnie do chorego przez jego terapeutę.

Metody AAC

• System symboli jednoznacznych – umowne przedmioty są identyfikowane z daną sytuacją, np. kocyk/poduszka oznacza pójście spać.

• Systemy dotykowe:

alfabet punktowy do dłoni,

alfabet Braillea,

znaki przestrzenno-dotykowe (klocki Premacka).

• Systemy graficzne:

system Blissa,

sigsymbole – zdjęcia i rysunki (SIG symbols),

metoda obrazkowa

alfabet literowy, sylabowy, literowo-sylabowy,

piktogramy,

P.C.S. – system obrazkowy,

system obrazkowy Aladyn,

system ruchomych symboli,

rebus.

• Systemy gestów:

alfabet palcowy,

język migowy,

koghamo,

makaton,

duński słownik gestów,

fonogesty,

metody mieszane- dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

