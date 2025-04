Jak kupować okulary przeciwsłoneczne?

Przed nami kilka słonecznych miesięcy. Nie zapominajmy o szczególnej opiece naszych oczu. Promienie słoneczne mogą poważnie podrażnić nasze oczy. Jedynie dobrze dobrane okulary przeciwsłoneczne pomogą nam w ich ochronie. Dobrane odpowiednio do kształtu twarzy i zgodnie z obowiązującymi trendami mody mogą stanowić doskonały dodatek do naszego ubioru.

Reklama

Ochrona przed promieniowaniem UVA i UVB

Kupując okulary przeciwsłoneczne pamiętajmy, że najważniejsza jest ochrona naszych oczu a dopiero później ich kształt i wygląd. Okulary powinny zabezpieczać nasz wzrok przed nadmiernym i szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB. Podczas wyboru pamiętajmy aby były zaopatrzone w filtr 400, który skutecznie je ochroni.

Okulary przeciwsłoneczne u optyka

Najlepiej okulary kupić u optyka, gdyż te kupowane na bazarze lub przy alejkach spacerowych. Co prawda zapłacimy za nie troszkę więcej, ale przynajmniej będziemy mieli pewność, że okulary spełnia wszystkie wymogi i są bezpieczne dla naszych oczu.

Właściwości polaryzujące

Warto pamiętać, iż stosowanie okularów przeciwsłonecznych, jest szczególnie ważne podczas prowadzenia samochodu w czasie dużego nasłonecznienia. Dobre okulary redukują odblaski od różnych powierzchni. Szkła musza posiadać właściwości polaryzujące, przez co do oka dociera tylko światło pochodzące bezpośrednio ze źródła. Okulary polaryzujące eliminują wszelkie odbicia światła czy to od powierzchni wody, czy od innych powierzchni.

Przy zakupie okularów pamiętajmy o:

redukcji promieni UVA i UVB w zakresie 99-100%;

właściwości polaryzujące, zwłaszcza dla osób spędzających dużo czasu w samochodzie, czy na wodzie;

wielkości oprawek – duże oprawki całkowicie zasłaniają oko i światło słoneczne nie dociera do jego wnętrza;

odpowiednim doborze kształtu okularów do twarzy.

Reklama

Agnieszka Pyrzanowska