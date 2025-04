Jeśli chcesz zdrowo się odżywiać najpierw musisz kupić zdrowe produkty. Tylko wtedy gdy zaopatrzysz swoją kuchnię w zdrowe produkty, sprawisz, że twoja rodzina w przyszłości będzie zdrowo się odżywiać. Owszem dotyczy to tylko posiłków zjadanych w domu, ponieważ nigdy nie masz całkowitej kontroli nad tym co twoje dzieci jedzą np. u babci czy u koleżanki. Jednak jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli od początku będziesz serwować zdrowe posiłki w domu, to również poza domem będziecie sięgać po zdrowe jedzenie. Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z zakupami zdrowych produktów oceń dotychczasowe przyzwyczajenia zakupowe. Następnie przeczytaj kilka wskazówek, które pomogą ci przyzwyczaić się do kupowania zdrowych produktów.

Reklama

Co kupujesz? Na poniższe pytania odpowiedz tak lub nie.

Czy kupujesz dużo mleka?

Czy często kupujesz chude mięso?

Czy regularnie kupujesz produkty o niskiej zawartości tłuszczu?

Czy rzadko kupujesz chipsy?

Czy kupujesz produkty białkowe np. fasolę, ryby, groszek?

Czy rzadko kupujesz hot-dogi?

Czy kupujesz warzywa i owoce?

Czy proporcje kupowanych produktów są zgodne z piramidą żywienia?

Czy kupujesz pełnoziarnisty chleb i bułki?

Czy zwykle kupujesz świeże warzywa i owoce?

Czy rzadko kupujesz i jesz smażone potrawy?

Wynik:

Tak-na 10 lub więcej pytań. Masz bardzo dobre nawyki żywieniowe.

Tak- na 7-9 pytań. Warto zmodyfikować niektóre przyzwyczajenia dotyczące zakupów.

Jeśli odpowiedziałaś „tak” na mniej niż 6 pytań koniecznie zapoznaj się z naszymi wskazówkami jak kupować zdrowe produkty.

Zrób plan menu. Jeśli w ciszy zaplanujesz wcześniej to co będziecie jeść w najbliższych dniach unikniesz kupowania produktów pod wpływem impulsu. Jest duże prawdopodobieństwo, że gdy sporządzisz listę zakupów nie dasz się tak łatwo namówić na śmieciowe jedzenie.

Aby ułatwić sobie zakupy ułóż listę zakupów według poszczególnych działów. Tematyczna lista również ustrzeże cię przed kupowaniem pod wpływem impulsu.

Robiąc zakupy zwróć uwagę na:

to czy ktoś w twojej rodzinie ma specjalne potrzeby dietetyczne,

na swój budżet,

na obecność konserwantów w produktach.

Unikaj gotowych produktów oraz produktów w proszku takich jak np. błyskawiczne puree.

Walcz z pestycydami- kupuj organiczne jedzenie. Myj warzywa i owoce.

Kupuj różnorodne produkty. Zdrowe jedzenie to różnorodne pokarmy podawane w umiarkowanych ilościach.

Idąc na zakupy przypomnij sobie wskazówki dietetyczne:

dieta bogata w ziarna, owoce i warzywa,

mała zawartość cukru,

umiarkowana ilość sodu,

niska zawartość cholesterolu.

Gdy robisz zakupy postaraj się być wypoczęta i najedzona. W innym przypadku wrócisz z kilkoma dodatkowymi produktami zwykle w postaci słodkiego pieczywa lub niezdrowej przekąski typu Fast-food.

Reklama

Źródło:"Zdrowe jedzenie dla zdrowych dzieci" B. Swinney, "Jak jeść. Przewodnik konsumenta" M. Pollan