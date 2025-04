Pierwsze objawy klimakterium pojawiają się po czterdziestym roku życia. To czas, w którym jajniki zaczynają pracować z coraz mniejszą intensywnością. Zmniejsza się także ilość wydzielanych hormonów płciowych, głównie progesteronu i estrogenów. Ostatnia miesiączka pojawia się zwykle około 50. roku życia.

Dolegliwości okresu przekwitania można podzielić na dwa etapy: wczesne i późne. Wczesne to te, które pojawiają się, gdy jeszcze kobieta miesiączkuje. Mogą one mocno uprzykrzać życie, dlatego radzimy, jak można stawić im czoła.

Reklama

Jak sobie radzić z dolegliwościami?

Uderzenia gorąca

Tzw. wary pojawiają się niespodziewanie jako gwałtowna fala ciepła napływająca do głowy, następnie szyi i powoli kierująca się w kierunku tułowia. Częstość i intensywność ich występowania zależy od organizmu kobiety. Zwykle pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie, niejednokrotnie dezorganizując życie. Mogą im towarzyszyć dreszcze, zaczerwienienie i mrowienie skóry, pocenie się, a także uczucie niepokoju.

Do tej pory nie ustalono bezpośredniej przyczyny powstawania uderzeń gorąca, dlatego też jedną z podstawowych metod zapobiegania im jest unikanie sytuacji, podczas których się one pojawiają (np. picia alkoholu, kawy lub spożywania niektórych potraw). Oprócz tego skutecznymi metodami walki z tą dolegliwością jest odprężenie się, wypicie szklanki zimnego napoju lub zdjęcie wierzchniego okrycia.

Nieregularność cyklu miesiączkowego

Jego przyczyną są zmiany w poziomie żeńskich hormonów płciowych: estrogenu i progesteronu. Szybsze dojrzewanie pęcherzyków jajowych skraca czas trwania jednego cyklu owulacyjnego. Starzejące się pęcherzyki z czasem tracą zdolność do dojrzałości owulacyjnej.

Jeżeli w tym okresie kobieta prowadzi aktywne seksualnie życie, ale nie planuje już dzieci, powinna pamiętać o antykoncepcji. Precyzyjne ustalenie dni płodnych i niepłodnych jest dosyć trudne, dlatego zalecane jest stosowanie prezerwatyw lub globulek dopochwowych. Można również korzystać z terapii hormonalnej, po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem. Jej dodatkowym atutem jest łagodzenie dolegliwości przekwitania.

Pogorszenie samopoczucia

Pogorszenie samopoczucia a także związane z nim uczucie lęku, smutku, pustki, zmęczenia, towarzyszące zaburzenia snu oraz huśtawki emocjonalne. Są to objawy, które nie są bezpośrednio związane ze zmianami zachodzącymi w organizmie, ale z psychicznym nastawieniem kobiety do sytuacji, które ją otaczają: opuszczenie domu przez dzieci, pogorszenie stanu zdrowia u siebie i współmałżonka, zwolnienie tempa życia i aktywności zawodowej.

Kluczem do wyzbycia się tych dolegliwości jest znalezienie zajęcia, które obudzi radość życia, unikanie sytuacji stresowych i odkryje nowe możliwości kobiety. Zmniejszenie ilości czasu poświęconego pracy może równać się z przeznaczeniem cennych godzin na wykonywanie czynności, na które zawsze ich brakowało, a także spędzanie więcej czasu w gronie najbliższych. Świadomość bycia potrzebną i docenianą pozwala uniknąć nieprzyjemnym odczuciom i zwiększyć samoocenę.

Warto wiedzieć: Jak nie przytyć po menopauzie?

Późne objawy klimakterium pojawiają się po ostatniej menstruacji. Z czasem staja się coraz silniejsze i trudne do przezwyciężenia bez medycznej pomocy specjalistycznej.

Zmiany zachodzące w obrębie całego ciała

Skóra staje się sucha, pomarszczona, traci swoją jędrność, a włosy swój naturalny kolor, często stają się rzadkie i słabe. Kobiety szybciej przybierają na wadze.

Odpowiednie dobranie kosmetyków, przeznaczonych dla skóry dojrzałej, zawierających hormony roślinne, hamuje proces starzenia się, pozwala skórze dłużej zachować jędrność, jak również zmniejszyć ilość zmarszczek. Unikanie opalania również spowalnia ten proces. Stosowanie racjonalnej diety, ze szczególnym wskazaniem na ograniczenie ilości produktów wysokotłuszczowych, a także pamiętanie o codziennym ruchu pozwala zachować właściwą sylwetkę.

Suchość w pochwie

Objaw ten pojawia się gdy błona śluzowa staje się cienka i zwiotczała. Spadek poziomu estrogenu pogłębia te dolegliwości. Objawy te samoistnie nie ustępują. Suchość pochwy prowadzi do tego, że stosunki seksualne stają się bolesne, co utrudnia niezwykle życie intymne.

Dolegliwość tą można skutecznie leczyć stosując leki zatrzymujące objaw występujące w obrębie pochwy. Zarówno takie, które nie zawierające środków hormonalnych, jak i preparaty estrogenie stosowane dopochwowo. Powszechnie dostępna jest spora ilość środków farmaceutycznych dostosowana do stopnia nasilenia schorzenia.

Polecamy: Zadbaj o paznokcie?

Zmiany w układzie moczowo-płciowym

Prowadzą one do zmian grubości ścian macicy, pogorszenie jej ukrwienia, wiotczenia mięśni dna miednicy. Może dojść do wypadania macicy a także wysiłkowego nietrzymaniem moczu. Spadek poziomu estrogenów prowadzi do wzrostu pH pochwy i spadku ilości flory bakteryjnej, przez co obniża się odporność układu moczowo-płciowego kobiety.

Stosowanie odpowiednich środków farmaceutycznych zwiększających stabilność mięśni cewki moczowej, wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy, przyjmowanie drogą dopochwową sterydów płciowych, które są efektywnie absorbowane przez śluzówkę pochwy i zwiększają jej ukrwienie, pozwala walczyć z wyżej wymienionymi dolegliwościami. Leki do terapii miejscowej z niedostatkiem estrogenu, łagodzą skutki zmian w układzie moczowo-płciowym a także pozwalają uchronić okolice intymne przed stanami zapalnymi spowodowanymi przez drobnoustroje chorobotwórcze.

Reklama

Wszystko zależy od Ciebie

Menopauzy nie należy się wstydzić, ani tym bardziej bagatelizować. Czekanie aż przykre i niejednocześnie bolesne dolegliwości przeminą samoistnie nie jest właściwą metodą. Można łatwo dostrzec, że kobiety aktywne, pozytywnie nastawione do otoczenia i pełne sił witalnych łatwiej przechodzą okres klimakterium. To w głównej mierze od nich samych zależy czy w czasie menopauzy będą czuły się pełnowartościowymi dojrzałymi kobietami.