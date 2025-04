Co jest przyczyną biegunek u dzieci?

Biegunki wśród dzieci są powodowane najczęściej przez wirusy. W około 35% -60% są to rotawirusy. Udział bakterii w infekcjach przewodu pokarmowego w tej grupie wiekowej jest niewielki. Stanowi to zasadniczą różnicę w leczeniu biegunki występującej u dzieci a u osób dorosłych.

Skutki biegunki

Podczas biegunki w nabłonku jelit dochodzi do uszkodzenia jego komórek. Pośrednio powoduje to upośledzenie mechanizmów, które są odpowiedzialne za wchłanianie wody. Jedynym mechanizmem, który nie podlega uszkodzeniu, jest białko kotransportujące (do wnętrza komórek błony śluzowej) jony sodowe (Na+), glukozę oraz aminokwasy. W ślad za jonami sodowymi zostaje przetransportowana woda. Mechanizm ten jest wspólny zarówno u dzieci, jaki i dorosłych. Z tego powodu jedynym racjonalnym leczeniem, mającym zapobiec odwodnieniu, jest stosowanie roztworu wodnego zawierającego glukozę oraz aminokwasy w odpowiednich proporcjach! Płyny tego rodzaju są dostępne w aptekach jako "płyny nawadniające".

Cola, herbata czy sok nie przyczyniają się do wchłaniania wody a dodatkowo zwiększają ciśnienie osmotyczne w świetle jelita, które dosłownie zasysa wodę z komórek tym samym przyczyniając się do narastania biegunki!

Jak skutecznie leczyć?

Z powszechnie stosowanych leków nie należy sięgać po loperamid! Ponieważ często powoduje on w tej grupie ciężkie powikłania dotyczące przewodu pokarmowgo! Brak jest również podstaw do stosowania nifuroksazydu, który jak udowodniono nie ma żadnego działania i w większości krajów został wycofany z obrotu. Zaleca się również, aby nie zmieniać diety, w przypadku wystąpienia biegunki u dzieci. Podstawą do tego typu zaleceń jest fakt, że biegunkę najczęściej powodują wirusy! Nie powinno się jej również traktować jako przejaw alergii, ponieważ w przypadkach uczulenia, występują objawy towarzyszące, takie jak np. wysypka!

W przypadku probiotyków, dopuszczalne jest stosowanie preparatu o nazwie Enterol, który jako jeden z nielicznych, ma udowodnione działanie.

Podsumowując:

Najważniejszym leczeniem jest podawanie dziecku płynów nawadniających! Dopuszcza się stosowanie Enterolu. Nie powinno się stosować antybiotyków!

