Leki doraźne nie są skuteczne w dłuższym czasie ani w przypadku częstych napadów bólu.

Efektywność leczenia profilaktycznego oceniana jest z kolei na 50% u połowy chorych.

To zdecydowanie za mało. Nic więc dziwnego, że wciąż poszukiwane są nowe sposoby postępowania.

Zobacz też: Ból głowy - choroba czy objaw?

Co możemy zrobić sami?

Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób funkcjonujemy i wprowadźmy w naszą codzienność zasady zdrowego stylu życia.

Na pewno nam to nie zaszkodzi, być może złagodzi bóle głowy, a bez wątpienia nasze ciało odniesie z tego liczne korzyści.

Spróbujmy zatem zmienić nawyki żywieniowe, jedzmy chude produkty oraz dużo warzyw, owoców i błonnika. Spożywajmy posiłki regularnie, bez pośpiechu. Ograniczmy wypijane ilości kawy i alkoholu, koniecznie rzućmy palenie. Wysypiajmy się regularnie, ale bez przesady, gdyż ani brak, ani nadmiar snu nie służy nam dobrze. Zadbajmy o regularną aktywność fizyczną, zwłaszcza taką, która relaksuje i sprawia nam przyjemność. Spróbujmy unikać stresu (np. sytuacji, o których wiemy, że wiążą się z bólami głowy), a jeśli jest on nieunikniony – walczmy z nim, jak tylko umiemy. Dla jednych oznacza to zajęcia z jogi, dla innych – rozmowę z przyjacielem.

Skorzystaj z medycyny chińskiej!

Obecnie powraca się do metod zapomnianych, aczkolwiek skuteczność wielu z nich nadal wydaje się wątpliwa. Tak jest z leczeniem homeopatycznym i uzdrowiskowym, których wpływ na bóle głowy jest mało poznany. Niektóre badania wskazują na możliwy korzystny efekt ziół, takich jak złocień lub wyciągi z jemioły. Pomocne może też być przyjmowanie ziołowych preparatów o działaniu kojącym nerwy, np. z kozłka lekarskiego, czyli popularnej waleriany.

Do metod medycyny chińskiej mogących pomóc choremu z bólem głowy należą akupunktura i akupresura. Akupresura polega na ucisku określonych miejsc na ciele, który poprzez zakończenia nerwów ma oddziaływać na mózg. Te miejsca to w leczeniu bólów głowy m.in. nasada nosa, symetryczne punkty po obu stronach na karku, na linii włosów, a także grzbiet stóp. Akupresurę można łączyć z aromaterapię, jeśli do masowania i uciskania wybranych punktów użyjemy olejków eterycznych, np. lawendowego.

Korzenie akupunktury sięgają nawet 3000 r. p.n.e. Zabieg nie jest bolesny, a igły pozostają w ciele ok. 15-20 minut. Wydaje się, że podczas wkłuwania igieł (niezależnie od miejsc) zostają uwolnione z tkanek substancje przeciwbólowe i to odpowiada za ich działanie lecznicze. Ponadto akupunktura wykorzystuje w sporej mierze efekt placebo.

Jednak skuteczność akupunktury jest indywidualna, tak więc nawet do 30% osób może nie odpowiadać na tę metodę. Na podstawie analizy 11 badań z bazy medycznej Cochrane, akupunkturę określono jako cenne narzędzie w uzupełniającym leczeniu napięciowych bólów głowy.

Zobacz też: Na czym polega leczenie wg medycyny chińskiej?

Reklama