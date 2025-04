Leczenie farmakologiczne nadciśnienia płucnego jest złożonym problemem, ponieważ wybór leków zależy od przyczyny, która wywołała schorzenie oraz od stanu klinicznego pacjenta. Stosowane leki są potencjalnie groźne dla życia, dlatego o leczeniu zawsze decyduje lekarz!

Antagoniści witaminy K

U wszystkich chorych na nadciśnienie płucne, należy rozważyć wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego. Argumentem przemawiającym za takim działaniem jest duży udział mechanizmów zakrzepowych w patogenezie zmian powodujących nadciśnienie płucne. Powszechnie stosowane są w tym celu leki o działaniu antagonistycznym względem witaminy K. Przy takiej formie terapii pacjent jest zmuszony kontrolować co jakiś czas wskaźnik INR. Optymalna jego wartość powinna zawierać się w przedziale 1,5-2,5. Jest to bardzo istotne ponieważ źle ustalone dawki tego typu leków bardzo łatwo mogą spowodować śmierć pacjenta!

Tlen

U chorych, u których nadciśnienie płucne wywołane jest przez choroby płuc powodujące niedotlenienie, w celu leczniczym stosuje się tlen. Udowodniono, że takie działanie poprawia jakoś życia chorych. Niestety pozostaje bez wpływu na przeżycie w przypadku nadciśnienia płucnego o podłożu tętniczym.

Leki moczopędne

Leki moczopędne – diuretyki oraz spironolakton – stosowane są zazwyczaj, gdy u chorych na nadciśnienie płucne dochodzi do rozwoju niewydolności prawokomorowej. Celem leczenia jest zmniejszenie tzw. obciążenia wstępnego serca – czyli ciśnienia jakie panuje w komorze podczas ich rozkurczu.

Blokery kanału wapniowego

W leczeniu nadciśnienia płucnego stosuje się również blokery kanału wapniowego, takie jak: nifedypina i dilitiazem. Jednak tylko i wyłącznie u osób, u których wykazano tzw. reaktywność naczyń płucnych podczas cewnikowania serca. W pozostałych przypadkach leczenie tego typu lekami jest błędem. U osób, które nie odpowiedziały dobrze na leczenie blokerami kanałów wapniowych można zastosować tzw. prostanoidy, których działanie opiera się o ich właściwości blokujące rozmnażanie komórek śródbłonka.

Viagra?

W leczeniu nadciśnienia płucnego wykorzystuje się również leki, takie jak: blokery inhibitora receptora endotelinowego oraz inhibitory fosfodiesterazy typu 5. Do tej ostatniej grupy zalicza się osławiony sildenafil (nazwa handlowa: Viagra).

Podsumowując: w leczeniu farmakologicznym nadciśnienia płucnego wykorzystuje się leki z różnorodnych grup. Decyzja o wyborze leczenia jest podejmowana przez lekarza na podstawie etiologii (przyczyny) choroby oraz stanu klinicznego pacjenta!

