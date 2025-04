Trzeba skontaktować się z dermatologiem. By potwierdzić diagnozę, zleci on badanie mikologiczne oraz badanie skóry lampą Wooda (pod wpływem wytwarzanego przez nią promieniowania UV zakażone miejsca świecą na zielonkawo). Potem przepisze maści przeciwgrzybicze (na receptę) do stosowania na zakażoną skórę przez 6–8 tygodni. Dodatkowo zaleci miesięczną kurację lekami doustnymi (na receptę). Leczenie należy kontynuować nawet po ustąpieniu objawów. Trzeba też pamiętać, by wybrać się do weterynarza i wyleczyć kota.

Reklama