Nietrzymanie moczu i zespół luźnej pochwy po porodzie

To problemy, który dotyczy już około 3-5 milionów kobiet. Wysiłkowe nietrzymanie moczu i zespół luźnej pochwy dotyczą najczęściej kobiet, które rodziły siłami natury. Tuż po przyjściu dziecka na świat, w trakcie połogu, zwiększa się napięcie tkanek pochwy, rany i otarcia szybko się goją. Napięcie tkanek nigdy jednak nie powraca do stanu sprzed zajścia w ciążę. W rezultacie wiele kobiet nie czuje satysfakcji z życia seksualnego, tęskni za zbliżeniami sprzed ciąży.

Dodatkowo, w przypadku zespołu luźnej pochwy zmniejsza się także poziom nawilżenia śluzówki, co sprzyja powstawaniu infekcji intymnych. Innym problemem, z którym borykają się młode mamy jest zespół wysiłkowego nietrzymania moczu.

Długi poród, a szczególnie urodzenie dużego dziecka mogą spowodować znaczne osłabienie mięśni dna miednicy. W konsekwencji zdarzają się epizody problemu nietrzymania moczu. Niestety, wraz z upływem czasu przykre dolegliwości mogą występować coraz częściej, ograniczając swobodne funkcjonowanie.

Czy nietrzymanie moczu i zespół luźnej pochwy trzeba leczyć operacyjnie?

Do niedawna dolegliwości związane ze zdrowiem intymnym leczono w salach operacyjnych. Od kilku lat wymagające długiego okresu rekonwalescencji zabiegi sukcesywnie zastępowane są przez laseroterapię.

"Kilkudniowy pobyt w szpitalu oraz pooperacyjny dyskomfort sprawiały, że kobiety niechętnie decydowały się na inwazyjne zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej. Obecnie mogą korzystać z w pełni bezpiecznych, nieinwazyjnych zabiegów laserowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i laserowego obkurczania pochwy. Dzięki zabiegom laserowym leczone tkanki wzbogacone są o kolagen, który poprawia ich napięcie. Tuż po zabiegu każda mama może wrócić do swoich codziennych obowiązków i cieszyć się chwilami spędzanymi z dzieckiem" – mówi dr Agnieszka Drożniak z krakowskiej Kliniki Medycyny Estetycznej i Laseroterapii VESUNA.

"Zabiegi laserowe bez wątpienia zmieniły podejście kobiet do ginekologii estetycznej, uważanej do niedawna za kobiecą fanaberię. Dziś panie nie tylko leczą krępujące schorzenia, takie jak wysiłkowe nietrzymanie moczu ale również odwiedzają nasze kliniki także w celu poprawy wyglądu miejsc intymnych" – dodaje.

