Nawet, gdy choroba nie boli, to proces patofizjologiczny trwa i nasz stan może się pogorszyć. Zaleganie krwi doprowadza do powstania stanu zapalnego (ból, obrzęk, ucieplenie), odkładania hemosyderyny (trwała zmiana koloru skóry) oraz włóknienia w obrębie tkanek miękkich. Złe ukrwienie naraża na powstanie trudno gojących się owrzodzeń.

Zapobiegaj!

Zrzuć parę kilogramów. W pracy czy w domu zmieniaj, co jakiś czas pozycję ciała. Jeśli to możliwe poleż przez kilka minut z uniesionym nogami. Te proste metody są tak naprawdę najskuteczniejsze w zapobieganiu powstania i rozwoju choroby.

Drogocenny ucisk

Opaski bądź pończochy uciskowe to również ważne metody leczenia. Zapobiegają zaleganiu krwi i pomagają mięśniom wypompować ją ku sercu. Ważne jest prawidłowe dobranie opaski. Różne modele mogą wywierać różne ciśnienie, zależnie od zaawansowania procesu chorobowego (od 20 do 60 mmHg).

Ta forma leczenie ma niewiele przeciwwskazań, a są nimi: stan zapalny skóry, obecność owrzodzeń, zaawansowana niewydolność serca, problemy z prawidłowym ukrwieniem kończyn (zmiany miażdżycowe).

Na ucisku opiera się tęż metoda zwana masażem pneumatycznym. Polega ona na stosowaniu mankietów, w których okresowo można wywołać dodatnie ciśnienie. Jest to jednak dodatek do opasek/pończoch.

Farmakologia

Nie ma co ukrywać, skuteczność wszystkich preparatów jest niepewna i zależy od konkretnego przypadku. Leki stosujemy jako dodatek do leczenia uciskowego bądź w przypadku przeciwwskazań do niego. Są to preparaty doustne, oparte na wyciągach z roślin. Zawierają między innymi: rutynę, hesperydynę, diosminę, escynę, ekstrakty z pestek winogron, itp.

W leczeniu owrzodzeń stosuje się metyloksantynę – pentoksyfilinę. Wpływa ona na skład krwi i krwinek, zmniejszając skłonność do tworzenia zakrzepów.

Do chirurga

Jeżeli inne metody zawiodą, można stosować techniki chirurgiczne. Jest ich wiele – od klasycznych operacji z wycinaniem naczyń żylnych, po mało inwazyjne miejscowe, ambulatoryjne techniki, w których usuwane są tylko zmienione części naczynia. Uzupełniająco próbuje się wykonywać obliterację – wstrzykiwanie środków, dzięki którym żyły zarastają, co eliminuje problem.

Niestety aż w 50% przypadków dolegliwości powracają po pewnym czasie, dlatego leczenie uciskowe wydaje się najwłaściwszą metodą terapii.

