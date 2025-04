Od postawienia diagnozy

Leczenie POChP rozpoczyna się po ustaleniu rozpoznania, czyli po dokładnej diagnozie. W przypadku umiarkowanych postaci stosuje się jako leczenie z wyboru lek beta-adrenomimetyczny, jako sprawnie rozkurczający oskrzela.

Modyfikacja leczenia - decyzja lekarza

Jeśli pacjent obserwuje pogarszanie się swojego stanu i coraz poważniejsze objawy, lekarz może rozszerzyć spektrum stosowanej terapii o długodziałający lek beta-adrenomimetyczny. Kolejno lekarz może wprowadzać leki wspomagające oraz większe dawki leków podstawowych. W ciężkich postaciach POChP leczenie przebiega pod kontrolą wziewnych leków sterydowych oraz w razie wskazań - tlenoterapii.

Leki dodatkowe, czyli gdy są wskazania

Niekiedy niezbędne jest zastosowanie antybiotyku. Wskazania ograniczają się jednak do podejrzenia zaostrzenia o etiologii bakteryjnej. Leki mukolityczne i przeciwkaszlowe nie są zalecane.

Silne objawy, szybka reakcja

W przypadku, gdy objawy są nasilone, a stan pacjenta się pogarsza, konieczna może być hospitalizacja. Niezmiernie ważne jest podanie leków, które szybko i sprawnie niwelują objawy. Należą do nich szybko działające leki beta-adrenolityczne, glikokortykosteroidy oraz tlen. Korzysta się również z innych leków, które znalazły zastosowanie w tego typu stanach.

Działania niepożądane leków stosowanych w POChP

Większość pacjentów leczona jest lekami z grupy beta-adrenomimetyków. Ich stosowanie wiąże się z działaniami niepożądanymi w postaci zaburzenia rytmu serca, drżeń mięśniowych, zmian w badaniach laboratoryjnych i ekg i uczucia niepokoju szczególnie u osób starszych. Glikokortykosteroidy są lekami stosowanych w cięższych postaciach POChP. Najczęstszym miejscowym skutkiem ubocznym jest kaszel. Dodatkowo często pojawia się wzmożone pragnienie oraz chrypka. Działanie ogólnoustrojowe glikokortykosteroidów wpływa także na ich działania niepożądane w obrębie innych narządów. Obniżają masę kostną doprowadzając do osteoporozy i powodując częstsze złamania. Obniżają stężenie glukozy we krwi, co może prowadzić nawet do zaburzeń świadomości. Częste są również wahania nastroju, które mogą przybierać różne formy. Nie znaczy to jednak, że którykolwiek z tych objawów musi wystąpić również u Ciebie. Jeśli jednak takowe zaobserwujesz, skonsultuj się z lekarzem.

