Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)



Trudno rozpoznać początek choroby, jaką jest reumatoidalne zwyrodnienie stawów (RZS). Jakie są objawy RZS? Jakie kryteria pozwalają zdiagnozować reumatoidalne zapalenie stawów? Jakie badania powinno się zrobić, jeśli lekarz podejrzewa, że to RZS?

Zdiagnozuj chorobę, czyli rentgen



Rentgen (rtg) to najpopularniejsze i najtańsze badanie diagnostyczne, dzięki któremu można wykryć chorobę zwyrodnieniową stawów. Badanie jest zazwyczaj wykonywane w dwóch płaszczyznach, by dobrze odwzorować przestrzenną budowę stawu. Co zobaczymy na rentgenie? Jakie są inne badania?

Zwyrodnienie stawów – leki przeciwbólowe



Jakie leki przeciwbólowe ukoją dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów? Które niesteroidowe leki przeciwzapalne są najbezpieczniejsze dla organizmu? Co robić, gdy leki nie działają? Czy oprócz leków można radzić sobie z bólem w zwyrodnieniu stawów innym sposobami?

Rwa kulszowa



Bardzo silne bóle pleców w części lędźwiowej mogą oznaczać rwę kulszową – zwaną też potocznie korzonkami czy lumbago. Jej przyczyną jest najczęściej wypadnięcie dysku. Dyskopatia może powstać na skutek choroby zwyrodnieniowej. Rwa kulszowa może też powodować ból nóg (ból promieniujący w dół nóg, aż do kostki) i być przyczyną problemów z poruszaniem się.

Endoprotezoplastyka – wymiana stawu



Zwyrodniałe stawy, głównie biodrowe i kolanowe, kwalifikują się do endoprotezo plastyki, czyli chirurgicznej wymiany stawu. Alternatywną metodą jest kapoplastyka, w której wymianie podlegają tylko powierzchnie stykających się ze sobą stawów. Na czym polegają te metody? Jak wygląda życie po zabiegu wstawienia endoprotezy?

