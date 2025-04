Wodniak jądra powstaje w wyniku gromadzenia się klarownego płynu między osłonkami jądra. Wodniaki dzielone są na wrodzone i nabyte. Wrodzony wodniak występuje u około 5-6% noworodków płci męskiej, częściej w prawym jądrze. Wodniaki rzadko występują obustronnie.

Dlaczego powstają wodniaki wrodzone?

Jądra początkowo rozwijają się w jamie brzusznej, ale przed końcem okresu płodowego (przed porodem noworodka) zstępują do moszny. Dlaczego jądra powinny znajdować się w mosznie? Aby zapewnić odpowiednie warunki dla rozwoju plemników (niższe ciśnienie i temperatura). Podczas zstępowania jądra pociagają za sobą część otrzewnej, tak zwany wyrostek pochwowy, który w warunkach prawidłowych powinien ulec samoistnemu zamknięciu. Kiedy nie dochodzi do zamknięcia wyrostka, droga pomiędzy jamą otrzewną a jądrem pozostaje otwarta. Powoduje to spływ płynu surowiczego z jamy otrzewnej do moszny i powstanie wodniaka. Ilość gromadzonego płynu najczęściej ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem aktywności ruchowej dziecka.

Czy wodniaki jądra się leczy?

U większości małych pacjentów około 1.-2. roku życia wyrostek pochwowy ulega zamknięciu, a zgromadzony płyn wchłania się samoistnie. Jeżeli do 2. roku życia dziecka wodniak nie wchłania się, należy podjąć leczenie operacyjne.

Wodniak jądra możne też wystąpić u dorosłych mężczyzn. Skąd się bierze? Najczęściej powstaje wtórnie do urazu lub procesu zapalnego jądra lub najądrza, ale może również wystąpić po operacji przepukliny pachwinowej.

Jak zdiagnozować wodniaka?

Podstawową metodą diagnostyczną służącą do rozpoznania wodniaka jest badanie przedmiotowe przeprowadzone przez lekarza. Specjalista może stwierdzić różnego stopnia powiększenie moszny. W diagnostyce obrazowej wykorzystuje się ultrasonografię moszny, aby zróżnicować wodniaka od innych patologii w obrębie jądra.

U mężczyzn z wodniakami można stwierdzić osłabienie płodności, które charakteryzuje się zmniejszeniem całkowitej liczby plemników i odsetka plemników o prawidłowej ruchomości. Zmniejszenie płodności tłumaczy się zaburzeniami termoregulacji jąder.

Jak się leczy wodniaka jądra?

Podstawą leczenia wodniaka jądra jest postępowanie operacyjne. Dostępne są dwie metody: operacja sposobem Bergmanna oraz sposobem Winkelmanna. Przez kilka tygodni po operacji należy ograniczyć wysiłek (aktywność fizyczną). Jednym z powikłań po operacji może być zapalenie jądra, które wymaga antybiotykoterapii i leczenia przeciwbólowego. Warto tu pamiętać, że zapalenia jądra nie można bagatelizować, gdyż niesie za sobą ryzyko powstania ropnia jądra lub zaniku jądra.

