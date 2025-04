Rehabilitacja we wrodzonej łamliwości kości



Nie przez przypadek jest wymieniana na pierwszym miejscu jako metoda leczenia wrodzonej łamliwości kości. Różnorodne ćwiczenia usprawniające, poprawiające siłę mięśni, korygujące postawę, pomagające ukształtować prawidłowe nawyki układu ruchowo-motorycznego, to podstawa dobrze prowadzonego leczenia. Stosowane są ćwiczenia w odciążeniu, które z czasem zamieniane są na ćwiczenia w obciążeniu, zgodnie ze stopniem zaawansowania sprawności pacjenta. Używane są także przyrządy pomocnicze – stepery, rowery stacjonarne, wiosła, itp. Dobrą i lubianą formą rehabilitacji we wrodzonej łamliwości kości są ćwiczenia w wodzie, wspomagające pracę mięśni oraz odciążające kości i stawy, a także hydromasaże. Ponadto należy wspomnieć o ważnej roli masaży. Dla najmłodszych dzieci ważna jest nauka podstaw ruchu – zachowania równowagi, chodu, itd. Nie można ich zaniedbać, aby nie opóźniać rozwoju małego pacjenta.

Leczenie farmakologiczne



Leczenie farmakologiczne we wrodzonej łamliwości kości jest współcześnie oparte przede wszystkim na bisfosfonianach. Są to leki, które wiążąc się w kościach, poprawiają ich mineralizację oraz hamują działanie komórek kościogubnych (osteoklastów). Podawane są w różnych schematach, np. przez 3 kolejne dni dożylnie, w szpitalu, co 3-4 miesiące. Rzadko występujące działania niepożądane obejmują głównie stany podgorączkowe i poczucie przeziębienia. Leki te są stosowane także w osteoporozie.

Leczenie chirurgiczne



Może znacznie usprawnić i ułatwić życie pacjenta z wrodzoną łamliwością kości. Stosowane są metalowe druty, szpilki, pręty, mające stanowić podporę dla wadliwie budowanych kości. Udogodnieniem dla chorujących dzieci są pręty teleskopowe, wzrastające wraz z rozwojem małego pacjenta. Zastosowanie tego typu urządzenia zmniejsza częstość operacji, choć może się wiązać z większą liczbą powikłań.

Leczenie wrodzonej łamliwości kości dziś i jutro



Wiele nadziei na skuteczne leczenie wrodzonej łamliwości kości jest wiązanych z terapią komórkami macierzystymi. Są to niskozróżnicowane komórki, które można izolować z krwi ludzkiej, mające potencjał do zróżnicowania w różne, dojrzałe komórki budujące tkanki. Mogą więc różnicować się w kierunku komórek budujących kości (osteoblasty). Obecnie trwają badania nad tym sposobem terapii, osiągane są także zadowalające wyniki. Co więcej dokonano także podania zdrowych komórek macierzystych do krwi dziecka w łonie matki, co znacznie poprawiło stopień mineralizacji kości.

Pewnym rozwinięciem metody podawania komórek macierzystych jest terapia genowa, w ramach której wadliwy gen kolagenu jest zamieniany na gen działający prawidłowo. Badania trwają, a metoda wydaje się bardzo obiecująca.

Trudno jednoznacznie określić, kiedy metody te będą powszechnie stosowane, niemniej zapewne stanie się to wciągu najbliższych lat.