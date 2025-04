Na pytanie odpowiada dermatolog Monika Serafin

Jeśli cera wykazuje skłonność do czerwienienia się po ekspozycji na słońce, z powodu wysokiej i niskiej temperatury, stresu, wysiłku fizycznego, alkoholu czy jedzenia pikantnych potraw, to znaczy, że ma Pani tzw. skórę naczynioruchową. Rumienienie się jest spowodowane nieprawidłowym kurczeniem i rozszerzaniem się naczyń. Początkowo objawy są tylko okresowe, ale z czasem może dojść do trwałego rozszerzenia naczyń. Być może odziedziczyła Pani taką skłonność w genach lub winne są czynniki hormonalne. Nie ma sposobu na napadowy rumień, ale korzystny efekt przynoszą zabiegi jonoforezy (ok. 8 co 2–3 tygodnie). Naczynka zaś można zamknąć laserem IPL (potrzebe są 3–4 zabiegi).