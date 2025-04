Mój 20-letni syn od czasu do czasu pali marihuanę. Strasznie się boję, że wpadnie w narkomanię. Ale on twierdzi, że tzw. trawka jest nieszkodliwa. Czy to prawda?

Porada lekarza:

Nieprawda. Marihuana co prawda należy do środków o niskim stopniu toksyczności w porównaniu z tak zwanymi twardymi narkotykami. Przy przewlekłym jej stosowaniu u osób ją palących pojawiają się jednak objawy tak zwanego zespołu amotywacyjnego: zaburzenia snu (spanie podczas dnia), apatia, niechęć do działania, ograniczenie kontaktów z ludźmi, zaburzenia pamięci oraz koncentracji uwagi, upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów i planowania przyszłości, zaburzenia percepcji i czasu, lęk. Poza tym używanie każdej substancji, żeby się odurzyć, może prowadzić do sięgania po coraz silniejsze środki narkotyczne. Dlatego warto w spokojny i rzeczowy sposób uświadomić synowi, na co się naraża.