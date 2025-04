Obecnie nie są dostępne środki umożliwiające „wyleczenie” migreny - choroby przewlekłej z nieuchronnymi nawrotami, których skutki można tylko łagodzić. W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się metody medycyny niekonwencjonalnej, z uwagi na małą ilość efektów ubocznych i godną odnotowania skuteczność.

Akupunktura – leczące igiełki?

Ta metoda, wywodząca się z chińskiej medycyny ludowej, według licznych pacjentów zmniejsza dolegliwości bólowe i częstość napadów. Polega na nakłuwaniu skóry w precyzyjnie określonych punktach i pozostawieniu igieł przez około 20 minut.

Mechanizm działania akupunktury nie jest w pełni poznany, być może jej działanie polega na wydzielaniu przez organizm tzn. endorfin - substancji odpowiedzialnych m.in. za hamowanie reakcji bólowej i dobre samopoczucie.

Metodę tę zaleca się zwłaszcza u pacjentów, u których z powodu stosowania leków przeciwzapalnych (jak np. aspiryna) wystąpiły wrzody żołądka lub efekty leczenia są niezadowalające.

Ziołolecznictwo – magiczna moc ziół

Preparaty ziołowe w leczeniu migreny stosowane były już przez starożytnych Greków.

Napary ze złocienia maruny Chrysanthemum parthenium nie tylko zmniejszają częstość występowania napadów, ale także objawy współwystępujące jak nudności czy jadłowstręt. Niestety, preparatu tego nie mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Drugim lekiem ziołowym, który wydaje się być skuteczny, jest wyciąg lępieżnika różowego. O skuteczności tego preparatu ukazał się nawet artykuł w prestiżowym piśmie „Neurology”.

Własności lecznicze ma konkretnie wyciąg z kłącza zawierający petasynę i izopetasynę. Substancje te hamują syntezę leukotrienów – związków wydzielanych w organizmie co warunkuje ich rozkurczający efekt. Lek ten zdobył dużą popularność w Niemczech.

Wykorzystanie jadu kiełbasianego

Ta ciekawa i nowatorska metoda polega na wstrzykiwaniu toksyny botulinowej w mięśnie głowy i szyi. Jad kiełbasiany stosowany także przy wygładzaniu zmarszczek i nadmiernej potliwości miejscowo hamuje wydzielanie acetylocholiny.

Substancja ta jest ważnym neuroprzekaźnikiem biorącym udział w m.in. skurczu mięśni czy wydzielaniu potu. Jak dotąd prowadzone doświadczenia i badania odnośnie tej metody są obiecujące.

Dieta

Sprowadza się do unikania czynników wywołujących. Typowymi produktami spożywczymi, które mogą wywołać ból głowy, są sery żółte, czerwone wino, czekolada, orzechy i niektóre owoce cytrusowe.

Pacjenci zachęcani są też do prowadzenia specjalnych dzienniczków, gdzie zapisują przyjmowany pokarm i ewentualne napady migrenowe. Zapiski takie umożliwiają skuteczniejsze unikanie czynników prowokujących.

