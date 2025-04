Z najnowszych badań wynika, że duża różnica między pomiarami na obu rękach może oznaczać kłopoty z układem krążenia! To ważne odkrycie, ponieważ dzięki niemu w porę będzie można zdiagnozować choroby, które do tej pory przez wiele lat przebiegały bezobjawowo, a w rezultacie mogły prowadzić do zawału lub udaru. Dlatego mierz ciśnienie na obu rękach.

Reklama

Ważna diagnoza

Jeśli zauważysz różnice w pomiarach wybierz się do lekarza. Konieczne będą badania poziomu cholesterolu i trójglicerydów (z krwi) oraz EKG serca.

A jakie różnice powinny cię zaniepokoić?

Reklama