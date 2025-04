Co powodują zaburzenia hormonalne?

W zdrowej mikroflorze pochwy obok bakterii wytwarzających kwas mlekowy mnożą się również zawsze drożdżaki z rodzaju Candida. Zapewniają one o kwaśne środowisko o wartości pH około 4. Hamuje to rozwój szkodliwych patogenów.

Jeśli naturalna flora pochwy traci jednak równowagę, na przykład z powodu osłabionego systemu immunologicznego kobiety, zaburzeń hormonalnych lub zażywania antybiotyków, może dojść — podobnie jak w przypadku zaburzeń ukrwienia — do zapalenia błony śluzowej pochwy. To, co powoduje swędzenie i pieczenie, to w 80% przypadków grzyb Candida albicans.

Jak można się zarazić?

Mimo że infekcje pochwy w żadnym razie nie są chorobami płciowymi, sprawcy zła są przenoszeni przeważnie drogą płciową. Określone praktyki seksualne, przede wszystkim stosunek analny, podwyższają to ryzyko. Jeśli penis z odbytu zostanie ponownie wprowadzony do pochwy, powstanie niebezpieczeństwo przeniesienia mnóstwa nieproszonych zarazków — obok grzybów również bakterii Escherichia coli, które rozwijają się w jelitach.

Ryzykowny jest również seks oralny. Badania pokazują, że u kobiet z chronicznymi infekcjami pochwy ten sam grzyb, który znajduje się w błonie śluzowej ich wagin, tkwi przeważnie również w jamie ustnej. Same zatem zapewniamy „środek transportu” dla grzybów: zarazki mogą bez problemu przenosić się podczas całowania i seksu oralnego.

Grzyby często stają się intymnymi dzięki źle rozumianej — a dokładniej, przesadzonej — higienie. Wspólnie używane artykuły toaletowe, ręczniki lub bielizna sprzyjają rozwojowi infekcji grzybiczych. Prawdziwymi siewcami patogenów są baseny publiczne, zwłaszcza jacuzzi.

Fragment pochodzi z książki „W pogoni za pożądaniem. Magiczny przewodnik po Twoich zmysłach” Brigit Frohn, Claudii Praxmayer i dr Johann Sievers (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.