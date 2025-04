Zwiastuny migreny

U około 30% chorych atak migreny poprzedzają mało specyficzne objawy jak: uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na zapachy czy częste ziewanie. Zaburzenia takie mogą wystąpić kilka godzin lub nawet dni przed pojawieniem się bólu głowy. Stosunkowo często pacjenci zgłaszają też dolegliwości ze strony układu pokarmowego – np. zaparcia lub napady głodu dotyczące określonych produktów.

Aura migrenowa

Pod tym terminem kryje się zespół odwracalnych objawów neurologicznych poprzedzających migrenę. Objawy takie opisywane są u 20% chorych, u których typowo w ciągu 5-20 minut pojawiają się i narastają zaburzenia widzenia, niedowłady lub jednostronna utrata czucia. Wystąpić może też trudność w mówieniu, problemy z utrzymaniem równowagi i anomalie węchowe. Możliwe zaburzenia widzenia obejmują najczęściej migoczące mroczki, ale też rozbłyski, zygzaki i ubytki w polu widzenia, aż do całkowitej jednostronnej utraty wzroku.

Obraz aury migrenowej może się znacznie różnić u poszczególnych chorych. Najczęściej stan taki trwa około godziny, a jego ustąpienie poprzedza początek bólu głowy. Należy mieć świadomość, że powolne narastanie i ustępowanie objawów neurologicznych powinno nasuwać podejrzenie innych chorób układu nerwowego niż migrena. W trakcie diagnostyki ważne jest zwłaszcza wykluczenie udaru.

Napad bólu głowy

U większości pacjentów napad nie jest poprzedzony zwiastunami. Silny ból występuje jednostronnie, ma pulsujący charakter i nasila się pod wpływem aktywności fizycznej. Najczęstszą opisywaną lokalizacją jest okolica czołowa, skroniowa i oczodoły. Napadowi często mogą towarzyszyć nudności, wymioty, a także światłowstręt. Chorzy zgłaszają także nadwrażliwość na dźwięki, rzadziej na zapachy. Napad trwa od 4 aż do 72 godzin, choć u dzieci poniżej 15 roku życia może trwać krócej - do 1 godziny. Pacjentowi w trakcie napadu ulgę przynosi ułożenie w ciemnym pomieszczeniu, cisza i spokój.

Ustępowanie objawów

Po trwającym kilka godzin do kilku dni napadzie pacjent jest wyczerpany fizycznie. Chorzy często zgłaszają też obniżone samopoczucie i drażliwość. Nierzadko pojawiają się przejściowe dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Rekonwalescencja trwa od 1 do 2 dni.

