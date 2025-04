Niedowład – porażenie mięśni

Niedowład po udarze najczęściej dotyczy jednej strony ciała. Osoba dotknięta udarem nie może poruszyć ręką lub palcami, to samo może dotyczyć nogi po tej samej stronie ciała. Porażenie mięśni twarzy objawia się opadaniem kącika ust po jednej stronie. Pacjent nie musi początkowo zauważać zmiany w wyglądzie twarzy. Pierwsze sygnały pojawiają się, gdy podczas picia lub jedzenia, pokarm i płyny wypływają przez opadnięty kącik ust.

Zaburzenia czucia

Zaburzenia czucia również dotyczą przeważnie jednej połowy ciała i najbardziej zauważalne są na kończynach i twarzy. Może to być delikatne zmniejszenie odczuwania dotyku, dziwne doznania takie jak mrowienie lub drętwienie (tzw. parestezje), aż do kompletnego znieczulenia i niewrażliwości na dotyk.

Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy są bardzo charakterystyczne dla udaru. Czasem mogą być spowodowane tylko porażeniem mięśni – opadnięty kącik ust przeszkadza w wyraźnym mówieniu. Zaburzenia mowy mogą wynikać również z uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu. Wówczas osoba ma problemy ze znalezieniem właściwych słów, mówi niewyraźnie lub wręcz bełkocze, a zdania nierzadko są pozbawione sensu. Bywa również, że osoba dotknięta udarem nie rozumie co się do niej mówi.

Zaburzenia widzenia

Mogą przybierać różną formę od pogorszenia ostrości wzroku, przez niewyraźny, rozmazany obraz po podwójne widzenie. Zdarza się, że dochodzi do ubytku w polu widzenia jednego lub obydwu oczu. Często jest to tzw. niedowidzenie połowicze – pacjent nie widzi prawej lub lewej strony zarówno w prawym jak i lewym oku. Objaw zauważany jest przez chorego przeważnie dopiero, kiedy potyka się o przedmioty znajdujące się na jego drodze lub strąca je z mebli znajdujących się na wysokości rąk.

Zaburzenia równowagi i koordynacji

Zaburzenia równowagi i koordynacji występują zdecydowanie rzadziej. Dochodzi do nich, gdy udar dotyczy tylnej części mózgu. Mogą pojawić się zawroty głowy lub nagła utrata równowagi przy staniu lub chodzeniu. Zaburzenia koordynacji objawiają się trudnościami przy wykonywaniu różnych czynności – chodzenia, biegania, ale też np. picia ze szklanki. Osoba z zaburzeniami koordynacji może mieć problem z sięgnięciem po szklankę, a potem z trafieniem szklanką do ust.

Nagły ból głowy

Ból głowy, wbrew pozorom, nie musi występować w udarach mózgu. Jest typowym objawem udarów krwotocznych, które stanowią zaledwie 10-15% wszystkich udarów. Opisywany jest wtedy jako bardzo silny i nagle pojawiający się ból głowy, „najgorszy w życiu”. Często zlokalizowany jest z tyłu głowy, mogą mu towarzyszyć nudności i wymioty.

Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe

Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, może się rozwinąć w wyniku udarów krwotocznych lub rozległych udarów niedokrwiennych. Powoduje zespół objawów, do których należą: ból głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, nieregularne tętno, wzrost ciśnienia tętniczego, nierówność oddechu, zaburzenia świadomości – od senności do utraty przytomności.