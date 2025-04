Zakrzepica żył kończyn dolnychNajczęściej punktem wyjścia zakrzepów są żyły kończyn dolnych. Często zakrzepica zlokalizowana w nogach może przez dłuższy czas pozostać bezobjawowa. Jeśli objawy już się pojawią to najczęściej jest to nagły, silny ból spoczynkowy łydki z towarzyszącym obrzękiem, często nasilający się po ucisku. Może także wystąpić przeczulica skóry na nodze, zwiększona sztywność mięśni. Niekiedy noga może być nadmierne ocieplona oraz mieć sino-czerwone zabarwienie. Trudny przeciwnik – zespół pozakrzepowyCzasami objawy pojawiają się dopiero kilka miesięcy po przebyciu epizodu zakrzepicy – jest to tzw. zespół pozakrzepowy. Polega on na tym, że żyła zablokowana przez skrzeplinę powtórnie się skanalizuje, jednak naczynie to nadal nie jest w pełni wydolne. Taki zespół może wystąpić nawet kilka lat po przebyciu zakrzepicy, a nawet czasami zdarza się że to pierwszy objaw istniejącego problemu z nadmiernym krzepnięciem. Objawy zespołu pozakrzepowego mogą być bardzo zróżnicowane, często pojawia się uczucie ciężkości nóg, ból, skurcz łydki, swędzenie, mrowienie, obrzęk, stwardnienie lub ściemniałe plamy na skórze. Mogą być widoczne rozszerzenia żył pod skórą, a także zaczerwienienie na skórze. Skóra jest sucha, ścieńczała i łuszcząca się. Choroba może manifestować się także pod postacią nie gojących się owrzodzeń łydki. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny czasami, aby rozpoznać zespół pozakrzepowy nie wystarczy wywiad i badanie przedmiotowe, bardzo pomocne wtedy może być badanie usg doppler żył kończyn dolnych. Śmiertelne zagrożenie – zatorowość płucnaManifestacją zakrzepicy a właściwie jej powikłaniem może być zatorowość płucna. Jest to stan bardzo poważny, często kończący się śmiercią chorego. Znaczące w pojawianiu się objawów jest to, że pojawiają się one nagle. Zwykle jest to duszność w klatce piersiowej oraz ból podobny do bólu wieńcowego lub kłujący, wynikający z podrażnienia opłucnej. Może się też pojawić zasłabnięcie lub utrata przytomności. Czasami występuje także kaszel oraz krwioplucie. Objawom może towarzyszyć gorączka. Niestety objawy te są mało charakterystyczne, dlatego rozpoznanie jest często opóźnione, co zwiększa śmiertelność choroby. Udar mózgu – ryzyko niepełnosprawnościMimo tego, że skrzepliny najczęściej powstają w żyłach kończyn dolnych, mogą wraz z prądem krwi popłynąć do naczyń narządów odległych, nie tylko do płuc, ale także do mózgu a przez to spowodować udar niedokrwienny czy do naczyń wieńcowych i tym samym spowodować zawał serca. Ze względu na to ile szkód może wywołać nawet niewielka skrzeplina, każda osoba z przebytym incydentem zakrzepicy lub z dużym ryzykiem pojawiania się takiego epizodu, powinny być właściwie leczone, gdyż zminimalizuje to ryzyko śmiertelnych powikłań.

